Бетмен став першим серед супергероїв, хто отримав зірку на Голлівудській алеї слави

Про це пише The Independent.

На алеї слави в Голлівуді зʼявиться 2790-та зірка. Її отримав вигаданий персонаж Бетмен. Культовий герой DC, який вперше дебютував у коміксах у березні 1939 року, отримає свою зірку 26 вересня. Однак не повідомляється, чи буде там присутній хтось з акторів, які раніше грали цього персонажа.

"Фанати з усього світу будуть раді дізнатися, що Бетмену буде присвячена зірка поруч із зірками телевізійного "Бетмена" Адама Веста та співавтора Бетмена Боба Кейна", - прокоментувала новину продюсерка Голлівудської алеї слави Ана Мартінез.

Загалом роль Бетмена зіграли 11 акторів. Першим став Льюїс Вілсон у 1943 році, потім - Роберт Лоурі в 1949 році. Лише в 1966 році персонаж повернувся на великий екран з Адамом Вестом, що стало однією з найсмішніших версій героя.

У 1989 році Майкл Кітон втілив Бетмена в першій серйозній адаптації персонажа, зігравши головну роль разом із Джокером Джека Ніколсона в надзвичайно успішному фільмі Тіма Бертона.

Вест і Кітон – єдині на сьогодні актори - виконавці ролі Бетмена, які мають зірку на Голлівудській алеї слави.

Коли ім’я Бетмена зʼявиться на Голлівудській алеї слави, він приєднається до довгого списку вигаданих персонажів на алеї, серед яких Багз Банні, Ґодзілла, Сімпсони, Маппети та Мікі Маус.