Британський інститут кіномистецтв вніс стрічку "Ти - Космос" до переліку найкращих фільмів 2024 року

Про це повідомляє Держкіно.

Науково-фантастичний фільм Павла Острікова "Ти - Космос" потрапив до переліку найкращих стрічок 2024 року, який склав британський інститут кіномистецтв (British Film Institute - BFI). Загалом до списку увійшло 394 фільми.

Перелік BFI був створений на основі опитування 118 експертів у сфері кінематографії з різних країн світу. "Ти - Космос" назвали найкращим фільмом такі експерти: директор міжнародної програми міжнародного кінофестивалю Червоного моря (Red Sea International Film Festival) Келім Афтаб та британський критик і відеоесеїст Лі Сінгер.

"Ти — Космос" розповідає про космічного далекобійника Андрія (Володимир Кравчук), який після вибуху Землі залишився єдиною людиною, що вижила, поки на зв’язок не виходить француженка Катрін. Попри величезну відстань, герой летить побачитись із нею — назустріч останньому у світі коханню.

Британський інститут кіномистецтв — одна з найавторитетніших культурних організацій у світі, яка займається збереженням, популяризацією та розвитком кіномистецтва. Заснований у 1933 році, BFI відіграє провідну роль у світовому кіно.