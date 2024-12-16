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Британський інститут кіномистецтв вніс стрічку "Ти - Космос" до переліку найкращих фільмів 2024 року

Дар'я Тарасова
16 грудня, 2024 понедiлок
13:39
Кіно

Українська трагікомедія "Ти – Космос" режисера Павла Острікова увійшла до списку найкращих фільмів року, складеного британським інститутом кіномистецтва

Зміст

Про це повідомляє Держкіно.

Науково-фантастичний фільм Павла Острікова "Ти - Космос" потрапив до переліку найкращих стрічок 2024 року, який склав британський інститут кіномистецтв (British Film Institute - BFI). Загалом до списку увійшло 394 фільми.

Перелік BFI був створений на основі опитування 118 експертів у сфері кінематографії з різних країн світу. "Ти - Космос" назвали найкращим фільмом такі експерти: директор міжнародної програми міжнародного кінофестивалю Червоного моря (Red Sea International Film Festival) Келім Афтаб та британський критик і відеоесеїст Лі Сінгер.

"Ти — Космос" розповідає про космічного далекобійника Андрія (Володимир Кравчук), який після вибуху Землі залишився єдиною людиною, що вижила, поки на зв’язок не виходить француженка Катрін. Попри величезну відстань, герой летить побачитись із нею — назустріч останньому у світі коханню.

Британський інститут кіномистецтв — одна з найавторитетніших культурних організацій у світі, яка займається збереженням, популяризацією та розвитком кіномистецтва. Заснований у 1933 році, BFI відіграє провідну роль у світовому кіно.

  • Нещодавно стрічка "Ти — Космос" отримала два головні призи на міжнародному фестивалі фантастичних фільмів у Парижі. На офіційному сайті фестивалю стрічку назвали "рідкісною та піднесеною науково-фантастичною перлиною з України, яка заслуговує на увагу в кінотеатрах".
  • Науково-фантастичний фільм Павла Острікова "Ти - Космос" відібрали до секції Panorama - найстарішого у світі фестивалю жанрового кіно Sitges.
  • Наприкінці вересня "Ти – Космос" здобула перші міжнародні нагороди на кінофестивалі в Страсбурзі.
  • На початку листопада науково-фантастична трагікомедія здобула 3 нагороди на кінофестивалі Trieste Science+Fiction Festival.
  • У листопаді фільм отримав нагороду на FilmFestival Cottbus у Німеччині та The Thessaloniki International Film Festival у Греції.
     

 

Теги:
Новини
Культура
Велика Британiя
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