Джеймс Кемерон зізнався, що працює над новим "Термінатором"

Про це він розповів в інтервʼю Hollywood Reporter.

69-річний канадський кінорежисер, сценарист і продюсер Джеймс Кемерон, який здобув 11 премій "Оскар", поділився, як ставиться до нових проєктів, створених на основі його власних сюжетів. Наприкінці серпня на Netflix вийде науково-фантастичний аніме-серіал Terminator Zero. Події нового мультсеріалу, розробленого Меттсоном Томліном, розгортаються у всесвіті Термінатора.

Кемерон, який є творцем образу Термінатора та зняв серію фільмів з Арнольдом Шварценеґґером у головній ролі, поділився, що вважає новий проєкт цікавим.

"Моє ставлення до цього дуже схоже на [ставлення до фантастичного телесеріалу] "Термінатор: Хроніки Сари Коннор". Мені цікаві інші люди, які розповідають історії у світі, який я запустив. Що вони виносять? Що їх у цьому зацікавило? Куди вони з цим йдуть? Схоже, вони повертаються до першопричини Судного дня — ядерної війни — і це остаточний термін. Мені було б цікаво подивитися, що вони придумали", - прокоментував режисер.

Він зізнався, що і сам працює над проєктом зі всесвіту Термінатора.

"Зараз я працюю над власними ідеями про Термінатора. Це не має нічого спільного з цим. Як і в "Термінаторі: Хроніки Сари Коннор", вони іноді торкалися речей, з якими я грав абсолютно незалежно. Тож тут є певна цікавість. Це не гаряча цікавість, але, очевидно, було б приємно побачити її успіх", - зазначив Кемерон.

Коли журналіст спробував дізнатися більше деталей про майбутній проєкт, режисер заперечив.

"Це повністю засекречено. Я не хочу посилати потенційно небезпечного робота-агента, якщо ви будете говорити про це, навіть заднім числом", - віджартувався Кемерон.

У травні 2023 року Джеймс Кемерон розповів, що вже працює над сценарієм до наступного фільму про Термінатора, але поки уважно спостерігає за розвитком штучного інтелекту.

У липні Netflix поділився тизером свого майбутнього аніме-серіалу "Термінатор Зеро", який створений за мотивами "Термінатора".



