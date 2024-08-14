Джеймс Кемерон зізнався, що працює над новим "Термінатором"
Один з найуспішніших кінорежисерів світу Джеймс Кемерон, який зняв фільми "Титанік", "Аватар" та "Термінатор", поділився, що працює над новим проєктом франшизи про робота-гуманоїда
Про це він розповів в інтервʼю Hollywood Reporter.
69-річний канадський кінорежисер, сценарист і продюсер Джеймс Кемерон, який здобув 11 премій "Оскар", поділився, як ставиться до нових проєктів, створених на основі його власних сюжетів. Наприкінці серпня на Netflix вийде науково-фантастичний аніме-серіал Terminator Zero. Події нового мультсеріалу, розробленого Меттсоном Томліном, розгортаються у всесвіті Термінатора.
Кемерон, який є творцем образу Термінатора та зняв серію фільмів з Арнольдом Шварценеґґером у головній ролі, поділився, що вважає новий проєкт цікавим.
"Моє ставлення до цього дуже схоже на [ставлення до фантастичного телесеріалу] "Термінатор: Хроніки Сари Коннор". Мені цікаві інші люди, які розповідають історії у світі, який я запустив. Що вони виносять? Що їх у цьому зацікавило? Куди вони з цим йдуть? Схоже, вони повертаються до першопричини Судного дня — ядерної війни — і це остаточний термін. Мені було б цікаво подивитися, що вони придумали", - прокоментував режисер.
Він зізнався, що і сам працює над проєктом зі всесвіту Термінатора.
"Зараз я працюю над власними ідеями про Термінатора. Це не має нічого спільного з цим. Як і в "Термінаторі: Хроніки Сари Коннор", вони іноді торкалися речей, з якими я грав абсолютно незалежно. Тож тут є певна цікавість. Це не гаряча цікавість, але, очевидно, було б приємно побачити її успіх", - зазначив Кемерон.
Коли журналіст спробував дізнатися більше деталей про майбутній проєкт, режисер заперечив.
"Це повністю засекречено. Я не хочу посилати потенційно небезпечного робота-агента, якщо ви будете говорити про це, навіть заднім числом", - віджартувався Кемерон.
У травні 2023 року Джеймс Кемерон розповів, що вже працює над сценарієм до наступного фільму про Термінатора, але поки уважно спостерігає за розвитком штучного інтелекту.
У липні Netflix поділився тизером свого майбутнього аніме-серіалу "Термінатор Зеро", який створений за мотивами "Термінатора".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.14 Купівля 41.14Продаж 41.6
- EUR Купівля 45.06Продаж 45.76
- Актуальне
- Важливе