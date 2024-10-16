"Джокер: Божевілля на двох" зʼявиться онлайн раніше через провал у прокаті
Через рекордно низькі касові збори другої частини фільму Тодда Філліпса "Джокер: Божевілля на двох" він вийде на цифрових платформах раніше, ніж очікувалося
Про це пише NME.
Драматичний мюзикл з Хоакіном Феніксом та Леді Гагою "Джокер: Божевілля на двох" зʼявиться на цифрових платформах уже наприкінці жовтня, що значно раніше, ніж очікувалося.
Фільм вийшов у світовий прокат 4 жовтня, зібравши в перший вік-енд приблизно $40 млн у США, що майже вдвічі менше, ніж "Джокер" у 2019 році. За очікуваннями Warner Bros., драма мала зібрати $70 млн у перший вік-енд прокату, тому в студії були "приголомшені та дуже розчаровані" результатами.
Бюджет фільму - $190 млн, і навіть після завершення двох вік-ендів світові касові збори становлять $165 млн, тоді як перший фільм отримав $248 млн.
Тепер у звіті повідомляється, що фільм вийде на розважальних стримінгових платформах 29 жовтня - менше ніж через чотири тижні після його кінематографічного прокату. Також підтверджено фізичний випуск 17 грудня.
У своїй заяві Warner Bros. також спростовує повідомлення про те, що фільм завдасть збитків студії.
"Будь-які оцінки, запропоновані анонімними "інсайдерами" або "керівниками-конкурентами", є вкрай хибними та продовжують тенденцію, коли чутки вважаються фактами. Фільм демонструватиметься в кінотеатрах, зокрема цього тижня він стартує в Китаї, і приноситиме прибуток від переглядів вдома та допоміжних показів", - додали у Warner Bros.
- Раніше повідомлялося, що американська зірка Леді Гага, яка доєдналася до Хоакіна Фенікса у фільмі "Джокер: Божевілля на двох", розчарована великою кількістю негативних реакцій на нову драму Тодда Філліпса. Вона має намір швидко зайнятися новими проєктами, щоб відвернути увагу від провалу "Джокера 2".
- Як повідомлялося, бюджет "Джокера: Божевілля на двох" становить $200 млн, що перевищує фінансування першої частини фільму 2019 року вдвічі.
- Нещодавно вийшов трейлер драми режисера Тодда Філліпса "Джокер: Божевілля на двох" з Хоакіном Феніксом та Леді Гагою в головних ролях, що є другою частиною оригінального фільму 2019 року.
- Касові збори стрічки "Джокер 2" Тодда Філліпса у другий вік-енд впали на 81%, що стало найгіршим показником для фільму, створеного про персонажа DC.
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