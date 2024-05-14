Фільми всіх часів, які дивляться у прокаті по всьому світу
Наша чергова п'ятірка фільмів, час над якими не має влади. Проходять роки, але справжє кіно завжди має свою істинну ціну. Воно живе у прошарках буття простих людей. Його можна відшукати, варто тільки докласти зусиль
Вікно у двір
Rear Window
Трилер, детектив
США, 1954 рік
IMDb: 8,5
Після перелому ноги фотограф Джеффріс змушений сидіти вдома. Від нудьги він стежить із вікна за сусідами. І поступово герой починає підозрювати чоловіка із квартири навпроти у вбивстві дружини…
Чужий
Alien
Жахи, фантастика.
Великобританія, США, 1979 рік
IMDb: 8,5
Науково-фантастичний фільм Рідлі Скотта про вороже налаштовану інопланетну істоту, яка будь-що прагне знищити екіпаж космічного корабля "Ностромо"…
Могила світлячків
Hotaru no haka
Драма, військовий
Японія, США, 1988 рік
IMDb: 8,5
Найкращі фільми за версією IMDb: "Могила світлячків"
Трагічна історія від Ісао Такахати розповідає про дітей, яким доводиться виживати після того, як їхнє місто було знищено…
Якось на Дикому Заході
C'era una volta il West
Вестерн, драма
Італія, США, 1968 рік
IMDb: 8,5
Злий бізнесмен наймає кілера, щоб той убив вдову, яка відмовилася продавати йому землю. Але жінку береться захищати загадковий стрілець на прізвисько Гармоніка…
Нові часи
Modern Times
Комедія, драма, сімейний
США, 1936 рік
IMDb: 8,5
Чарлі Чаплін знову грає маленького Волоцюгу. На цей раз герой працює на заводі та доходить до нервового зриву, а потім потрапляє до в'язниці…
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