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Голлівудські зірки на "Оскарі" вдягнули брошки на підтримку припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС

11 березня, 2024 понедiлок
15:02
Кіно На фото: Фіннеас О'Коннелл та Біллі Айліш у значках Artists4Ceasefire

Співачка Біллі Айліш, режисерка Ава Дюверней, актор Марк Руффало та інші кінематографісти прийшли на церемонію "Оскар" із символом заклику до припинення вогню в Газі

Про це пише The Guardian.

Пропалестинські протестувальники намагалися заблокувати рух біля проведення церемонії нагородження "Оскар" у Лос-Анджелесі проти ночі з 10 на 11 березня. Тим часом на червоній доріжці 96-ї церемонії вручення премії "Оскар" голлівудські зірки вдягнули на свій одяг брошки Artists4Ceasefire на підтримку припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС. 

Серед тих, хто причепив червону брошку, були музикантка і виконавиця Біллі Айліш, режисерка Ава Дюверней, зірки "Бідолашних створінь" Марк Руффало, Рамі Юссеф та багато інших. 

"Ми всі закликаємо до негайного та безстрокового припинення вогню в Газі. Ми закликаємо до безпеки всіх учасників. Ми справді хочемо тривалої справедливості та миру для палестинського народу", — заявив Рамі Юссеф, який зіграв Макса у "Бідолашних створіннях".

Значки є частиною ініціативи Artists4Ceasefire - групи людей в індустрії розваг, які написали відкритого листа до Джо Байдена з вимогою припинення вогню.

"Крім нашого болю та скорботи за всіма людьми там та їхніми близькими по всьому світу, нами рухає непохитне бажання відстоювати нашу загальну людяність. Ми виступаємо за свободу, справедливість, гідність і мир для всіх людей – і глибоке бажання зупинити подальше кровопролиття", – йдеться в листі, підписаному знаменитостями, зокрема Марком Руффало, Крістен Стюарт, Махершалою Алі, Дженніфер Лопес і Авою Дюверней.

Напередодні церемонії "Оскар" та під час того, як зірки йшли червоною доріжкою, пропалестинські протестувальники заблокували рух перед кінотеатром Cinerama Dome у Голлівуді. Вони кричали і фанатам, і зіркам: "Припиніть вогонь! Звільніть Палестину!"

У Лос-Анджелесі оголосили лауреатів 96-ї кінопремії "Оскар". Головну та основні нагороди отримав фільм Крістофера Нолана "Оппенгеймер". Україна вперше отримала "Оскар" - фільм Мстислава Чернова "20 днів у Маріуполі" переміг у номінації "Найкращий повнометражний документальний фільм".

Теги:
Культура
Оскар
Війна в Ізраїлі
Хамас
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