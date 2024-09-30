"Гострі Картузи" повертаються: Netflix опублікував фото зі старту зйомок повнометражного фільму
Netflix зніматиме повнометражний фільм "Гострі Картузи": головну роль Томмі Шелбі виконуватиме ірландський актор Кілліан Мерфі
Про це повідомляють Variety та Netflix y соцмережі Х.
"Томмі Шелбі повернувся. Кілліан Мерфі та Стівен Найт возз’єдналися на знімальному майданчику, коли офіційно стартує виробництво майбутнього фільму Netflix", - анонсувала стримінгова платформа.
Відомо, що режисером повнометражного фільму від Netflix є Том Гарпер, який також керував кількома епізодами серіалу "Гострі Картузи".
Зазначено, що над фільмом працюють британський кінематографіст Стівен Найт, продюсери Керін Мандабах та Гай Хілі, а також виконавчі продюсери Девід Косс, Джеймі Глейзбрук, Ендрю Уоррен та Девід Мейсон.
"Здається, Томмі Шелбі не закінчив зі мною... Дуже приємно знову співпрацювати зі Стівеном Найтом і Томом Гарпером над кіноверсією "Гострі Картузи". Це для фанатів", - казав Мерфі.
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Видання додає: акторський склад фільму тримали в таємниці, проте минулого місяця стало відомо, що в "Гострих Картузах" гратиме Баррі Кеоган. Він відомий за ролями у фільмах "Дюнкерк", "Вбивство священного оленя", "Вічні" та "Банши з Інішеріна".
Премʼєра серіалу "Гострі Картузи" відбулася у 2013 році на BBC Two. Останній шостий сезон вийшов у 2022 році, коли в червні стало відомо про роботу над фільмом.
- У березні цього року Стівен Найт, сценарист, продюсер та автор гангстерського серіалу, що описує життя родини Шелбі в Бірмінгемі в 1920-ті роки, підтвердив, що виконавець головної ролі Кілліан Мерфі повернеться до своєї ролі Томаса Шелбі у повнометражному фільмі за мотивами "Гострих картузів".
- У червні Netflix підтвердив, що зніме повнометражний фільм за серіалом "Гострі картузи" з Кілліаном Мерфі.
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