HBO Max показав перший тизер серіалу "Дюна: Пророцтво"

Тизер оприлюднили на YouTube HBO Max.

Стримінг виклав перший тизер оригінального серіалу "Дюна: Пророцтво" за мотивами роману Браяна Герберта та Кевіна Дж. Андерсона "Орден сестер Дюни". Раніше серіал був анонсований під назвою "Дюна: Сестринство".

"Дюна: Пророцтво" стане приквелом до двох фільмів режисера Дені Вільнева "Дюна" та "Дюна: Частина друга". Події розгортатимуться за 10 тис. років до подій основного циклу.

"Дюна: Пророцтво" розповість про двох сестер з династії Гарконненів, які борються з силами, що загрожують майбутньому людства, і засновують легендарну секту, відому під назвою Бене Ґессерит.

Серіал вийде цієї осени. Точну дату наразі не оголосили. Усього буде 6 епізодів.

У серіалі знялися Емілі Вотсон, Олівія Вільямс, Джессіка Барден, Тревіс Фіммел, Джоді Мей та Марк Стронг.