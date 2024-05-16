HBO Max показав перший тизер серіалу "Дюна: Пророцтво"
Стримінгова платформа HBO Max оголосила про вихід серіалу "Дюна: Пророцтво", який стане приквелом до оригінальних фільмів Дені Вільнева
Тизер оприлюднили на YouTube HBO Max.
Стримінг виклав перший тизер оригінального серіалу "Дюна: Пророцтво" за мотивами роману Браяна Герберта та Кевіна Дж. Андерсона "Орден сестер Дюни". Раніше серіал був анонсований під назвою "Дюна: Сестринство".
"Дюна: Пророцтво" стане приквелом до двох фільмів режисера Дені Вільнева "Дюна" та "Дюна: Частина друга". Події розгортатимуться за 10 тис. років до подій основного циклу.
"Дюна: Пророцтво" розповість про двох сестер з династії Гарконненів, які борються з силами, що загрожують майбутньому людства, і засновують легендарну секту, відому під назвою Бене Ґессерит.
Серіал вийде цієї осени. Точну дату наразі не оголосили. Усього буде 6 епізодів.
У серіалі знялися Емілі Вотсон, Олівія Вільямс, Джессіка Барден, Тревіс Фіммел, Джоді Мей та Марк Стронг.
- Два фільми канадського режисера Дені Вільнева "Дюна" та "Дюна: частина друга" зібрали в глобальному прокаті $1 млрд.
- Фільм "Дюна: Частина друга" за 11 днів прокату зібрав $367,5 млн, це майже стільки, скільки склав увесь бокс-офіс оригінальної стрічки "Дюна" за весь час.
- Науково-фантастичний фільм Дені Вільнева "Дюна. Частина друга" знімали за допомогою об'єктивів українського виробництва IronGlass.
- Стівен Спілберг назвав "Дюну: Частина друга" одним з найяскравіших науково-фантастичних фільмів, які він бачив
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