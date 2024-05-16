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Головна Кіно HBO Max показав перший тизер серіалу "Дюна: Пророцтво"

HBO Max показав перший тизер серіалу "Дюна: Пророцтво"

16 травня, 2024 четвер
13:07
Кіно "Дюна: Пророцтво"
Зміст

Стримінгова платформа HBO Max оголосила про вихід серіалу "Дюна: Пророцтво", який стане приквелом до оригінальних фільмів Дені Вільнева

Тизер оприлюднили на YouTube HBO Max.

Стримінг виклав перший тизер оригінального серіалу "Дюна: Пророцтво" за мотивами роману Браяна Герберта та Кевіна Дж. Андерсона "Орден сестер Дюни". Раніше серіал був анонсований під назвою "Дюна: Сестринство".

"Дюна: Пророцтво" стане приквелом до двох фільмів режисера Дені Вільнева "Дюна" та "Дюна: Частина друга". Події розгортатимуться за 10 тис. років до подій основного циклу. 

"Дюна: Пророцтво" розповість про двох сестер з династії Гарконненів, які борються з силами, що загрожують майбутньому людства, і засновують легендарну секту, відому під назвою Бене Ґессерит.

Серіал вийде цієї осени. Точну дату наразі не оголосили. Усього буде 6 епізодів.

У серіалі знялися Емілі Вотсон, Олівія Вільямс, Джессіка Барден, Тревіс Фіммел, Джоді Мей та Марк Стронг.

Теги:
Культура
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