Кінопокази та екскурсія знімальними майданчиками: у Довженко-Центрі з нагоди 30-річчя влаштували святкові заходи

Про це повідомила кореспондентка Еспресо Тетяна Голунова.

Довженко-Центр святкує своє 30-річчя. З цієї нагоди, а також до 130-річного ювілею його покровителя, українського письменника, кінорежисера і кінодраматург Олександра Довженка на території кіностудії влаштували свято.

Зокрема, тут вже встигли урочисто відкрити новий памʼятник Олександру Довженку біля центрального входу в кіностудію. Скульптор пам’ятника - Володимир Щур.

Також гості матимуть можливість відвідати знімальний майданчик зі сценами з каскадерськими трюками, познайомитися з роботою гримерів, каскадерів, костюмерів. Протягом дня на території кіностудії відбуватиметься показ фільмів Олександра Довженка - "Земля", "Ягідка кохання", "Звенигора" в живому музичному супроводі.

Також працюватимуть постійні розважальні локації: фотозони, фут-корти, книжковий ярмарок тощо.

10 вересня 1994 року указом президента України Леоніда Кучми на честь 100-річчя Олександра Довженка на базі кінокопіювальної фабрики був заснований Національний центр Олександра Довженка. Він мав стати Національним фондом фільмів.

Довженко-Центр перетворився на сучасну інституцію, що досліджує та популяризує українське кіно вдома і за кордоном, а також є майданчиком для інших видів мистецтв.



