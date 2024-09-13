Кінопокази та екскурсія знімальними майданчиками: у Довженко-Центрі з нагоди 30-річчя влаштували святкові заходи
Національний центр Олександра Довженка відзначає 30-річчя заснування показами фільмів видатного українського режисера та екскурсіями кіностудією
Про це повідомила кореспондентка Еспресо Тетяна Голунова.
Довженко-Центр святкує своє 30-річчя. З цієї нагоди, а також до 130-річного ювілею його покровителя, українського письменника, кінорежисера і кінодраматург Олександра Довженка на території кіностудії влаштували свято.
Зокрема, тут вже встигли урочисто відкрити новий памʼятник Олександру Довженку біля центрального входу в кіностудію. Скульптор пам’ятника - Володимир Щур.
Також гості матимуть можливість відвідати знімальний майданчик зі сценами з каскадерськими трюками, познайомитися з роботою гримерів, каскадерів, костюмерів. Протягом дня на території кіностудії відбуватиметься показ фільмів Олександра Довженка - "Земля", "Ягідка кохання", "Звенигора" в живому музичному супроводі.
Також працюватимуть постійні розважальні локації: фотозони, фут-корти, книжковий ярмарок тощо.
10 вересня 1994 року указом президента України Леоніда Кучми на честь 100-річчя Олександра Довженка на базі кінокопіювальної фабрики був заснований Національний центр Олександра Довженка. Він мав стати Національним фондом фільмів.
Довженко-Центр перетворився на сучасну інституцію, що досліджує та популяризує українське кіно вдома і за кордоном, а також є майданчиком для інших видів мистецтв.
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