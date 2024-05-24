Кращі фільми та серіали про постапокаліпсис. ТОП-5

Танкістка

Tank Girl

США, 1995 рік

Фантастика, бойовик, комедія

IMDb: 5,3.

Через екологічну катастрофу Австралія у 2033 році залишилася практично без води. Контроль над ресурсами, що збереглися, захопила корпорація "Вода і влада". Безстрашна та дотепна Ребека в лавах опору воює з корпорацією за останнє незалежне джерело води. Під час чергової атаки нареченого дівчини вбивають, а її беруть у полон…

Помутніння розуму

Mindwrap

США, 1992 рік

Фантастика, жахи, трилер

IMDb: 5,3.

Через глобальну катастрофу озоновий шар планети витончився. Частина людей пішла під землю, де деградувала і перетворилася на канібалів. Інші поринули у комп'ютерну реальність. Головна дійова особа Джуді намагається вирватися з віртуального світу, але в результаті потрапляє в полон до канібалів…

Еон Флакс

Æon Flux

США, 2005 рік

Фантастика, бойовик

IMDb: 5,5

2011 року вірус знищив 99% населення Землі. Доктор Гудчайлд створив вакцину, яка врятувала кілька мільйонів людей. Вони оселилися у місті Брегну, де влада передається у спадок нащадкам лікаря. Через 400 років після епідемії учасниця опору Еон намагається вбити одного з Гудчайлдів. Місія зривається, але дівчина відкриває таємницю, яка все змінює…

Розділювач

The Divide

США, Німеччина, Канада, Франція, 2011 року

Фантастика, страхи, трилер

IMDb: 5,8

Нью-Йорк зруйновано ударом ядерних ракет. Виживають лише ті, кому вдалося сховатися у підвалах та бункерах. Вісім людей встигають сховатися в підвалі із запасом їжі та генератором. Господар притулку оголошує себе лідером та встановлює правила постапокаліптичного гуртожитку…

Зардоз

Zardoz

Ірландія, США, 1974 рік

Фантастика пригоди

IMDb: 5,9.

З невідомих глядачеві причин до 2293 року суспільство розділилося на дві частини. Жителі міста Вортекс не старіють і ні про що не переймаються. Благополуччя в раю суворо контролює суперкомп'ютер. Мешканці земель навколо Вортекса — дикуни-язичники, які живуть у руїнах...