Кращі фільми та серіали про постапокаліпсис. ТОП-5
Трилери, жахіття, комедії і навіть мелодрами про те, як живеться на Землі після кінця світу
Танкістка
Tank Girl
США, 1995 рік
Фантастика, бойовик, комедія
IMDb: 5,3.
Через екологічну катастрофу Австралія у 2033 році залишилася практично без води. Контроль над ресурсами, що збереглися, захопила корпорація "Вода і влада". Безстрашна та дотепна Ребека в лавах опору воює з корпорацією за останнє незалежне джерело води. Під час чергової атаки нареченого дівчини вбивають, а її беруть у полон…
Помутніння розуму
Mindwrap
США, 1992 рік
Фантастика, жахи, трилер
IMDb: 5,3.
Через глобальну катастрофу озоновий шар планети витончився. Частина людей пішла під землю, де деградувала і перетворилася на канібалів. Інші поринули у комп'ютерну реальність. Головна дійова особа Джуді намагається вирватися з віртуального світу, але в результаті потрапляє в полон до канібалів…
Еон Флакс
Æon Flux
США, 2005 рік
Фантастика, бойовик
IMDb: 5,5
2011 року вірус знищив 99% населення Землі. Доктор Гудчайлд створив вакцину, яка врятувала кілька мільйонів людей. Вони оселилися у місті Брегну, де влада передається у спадок нащадкам лікаря. Через 400 років після епідемії учасниця опору Еон намагається вбити одного з Гудчайлдів. Місія зривається, але дівчина відкриває таємницю, яка все змінює…
Розділювач
The Divide
США, Німеччина, Канада, Франція, 2011 року
Фантастика, страхи, трилер
IMDb: 5,8
Нью-Йорк зруйновано ударом ядерних ракет. Виживають лише ті, кому вдалося сховатися у підвалах та бункерах. Вісім людей встигають сховатися в підвалі із запасом їжі та генератором. Господар притулку оголошує себе лідером та встановлює правила постапокаліптичного гуртожитку…
Зардоз
Zardoz
Ірландія, США, 1974 рік
Фантастика пригоди
IMDb: 5,9.
З невідомих глядачеві причин до 2293 року суспільство розділилося на дві частини. Жителі міста Вортекс не старіють і ні про що не переймаються. Благополуччя в раю суворо контролює суперкомп'ютер. Мешканці земель навколо Вортекса — дикуни-язичники, які живуть у руїнах...
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