Кращі фільми жанру фільми фентезі. ТОП-5
Усі, хто любить казки і вірить у диво – божеволіє від жанру фентезі, і це не дивно, адже фільми фентезі – це досить популярний жанр. Яскравість фільмів фентезі вражає, дивитися фільми завжди цікаво через непередбачуваність сюжету. Тут беруть участь не тільки реальні люди, а й казкові істоти
Володар кілець 3: Повернення короля
The Lord of the Rings: The Return of the King
Наближається остання битва за Середзем'я. На шляху військ Саурона стоїть лише королівство Гондор, яким керує намісник Денетор, що вижив з розуму. Сили хранителя кільця вичерпуються у міру просування Мордору. Ще трохи і світ буде повалений у пітьму…
Десять заповідей
The Ten Commandments
Єгипетський принц Мойсей дізнається про своє юдейське походження і про своє божественне призначення – стати визволителем свого народу…
Зелена миля
The Green Mile
Чорношкірий засуджений Джон Коффі (Майкл Кларк Дункан) вміє зцілювати людей простим торканням рук. Бог дарував йому відчувати весь біль світу, як фізичний, так і душевний. І Коффі здатний лікувати, забирати та передавати погану енергію, воскрешати померлих…
Підміна
Switch
Сексист, шовініст і просто свиня отримує по заслугах – убитий розгніваною колишньою дівчиною, він повертається на землю в тілі жінки…
Престиж
The Prestige
У цій вільній екранізації роману Крістофера Пріста йдеться про смертельну ворожнечу двох ілюзіоністів, Артура Бордена (Крістіан Бейл) та Роберта Енджера (Х'ю Джекман). Це історія одержимості, ненависті та помсти, фоном для якої послужили розкішні декорації дев'ятнадцятого століття та неймовірні наукові відкриття Ніколи Тесли…
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