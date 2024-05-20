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Кращі мультфільми всіх часів. Наша підбірка для вас

20 травня, 2024 понедiлок
19:00
Кіно мультфільм

Наша цікава п’ятірка мультиплікаційних фільмів для дітей і дорослих. Ми зібрали для вас п’ятірку найкращих мультфільмів усіх часів. До списку потрапили кілька повнометражних мультфільмів. Як дітям, так і дорослим це буде цікаво

Зміст

Король Лев

The Lion King (1994)

Жанр: Мультфільм, Драма, Пригоди, Сімейний, Мюзикл

Режисер: Роджер Аллерс, Роб Мінкофф

У ролях: Меттью Бродерик (Adult Simba – озвучка), Джеремі Айронс (Scar – озвучка), Нейтан Лейн (Timon – озвучка), Ерні Сабелла (Pumbaa – озвучка), Джеймс Ерл Джонс (Mufasa – озвучка)

У величного Короля-Лева Муфаси народжується спадкоємець на ім'я Сімба. Вже в дитинстві допитливий малюк стає жертвою інтриг свого заздрісного дядька Шрама, який мріє про владу. Сімба пізнає горе втрати, зраду і вигнання, але зрештою знаходить вірних друзів і кохану…

 

ВОЛЛ І

WALL Е (2008)

Жанр: Мультфільм, Пригоди, Сімейний, Фантастика

Режисер: Ендрю Стентон

У ролях: Бен Бертт (WALLюiddot; E - M-O - озвучка), Елісса Найт (EVE - озвучка), Джефф Гарлін (Captain - озвучка), Фред Уіллард (Shelby Forthright - BnL CEO), Джон Ратценбергер (John - озвучка)

Робот ВОЛЛ І з року в рік старанно працює на спорожнілій Землі, очищаючи нашу планету від гір сміття, які залишили після себе люди, що відлетіли в космос. Він і не уявляє, що незабаром відбудуться неймовірні події, завдяки яким він зустріне друзів, підніметься до зірок і навіть зможе змінити на краще своїх колишніх господарів, які зовсім забули рідну Землю…

Як приручити дракона

How to Train Your Dragon (2010)

Жанр: Мультфільм, Комедія, Пригоди, Сімейний, Фентезі

Режисер: Дін ДеБлуа, Кріс Сандерс

У ролях: Джей Барушель (Hiccup – озвучка), Джерард Батлер (Stoick – озвучка), Крейг Фергюсон (Gobber – озвучка), Америка Феррера (Astrid – озвучка), Джона Хілл (Snotlout – озвучка)

Ви дізнаєтесь історію підлітка Іккінга, якому не надто близькі традиції його героїчного племені, що багато років веде війну з драконами. Світ Ікінга перевертається з ніг на голову, коли він несподівано зустрічає дракона Беззубика, який допоможе йому та іншим вікінгам побачити звичний світ з іншого боку…

 

Пісня моря

Song of the Sea (2014)

Жанр: Мультфільм, Сімейний, Фентезі

Режисер: Томм Мур

У ролях: Девід Роул (Ben - озвучка), Брендан Глісон (Conor - Mac Lir - озвучка), Ліза Хенніген (Bronach - озвучка), Фінола Фленаган (Granny - Macha - озвучка), Люсі О'Коннелл (Saoirse - озвучка)

Неймовірна історія Бена та його сестрички Сірші. Разом вони пускаються у фантастичну подорож крізь світ стародавніх легенд і магії, що зникає, намагаючись повернутися додому…

 

Вгору

Up (2009)

Жанр: Мультфільм, Драма, Комедія, Пригоди, Сімейний

Режисер: Піт Доктер, Боб Пітерсон

У ролях: Едвард Еснер (Carl Fredricksen – озвучка), Крістофер Пламмер (Charles Muntz – озвучка), Джордан Нагаї (Russell – озвучка), Боб Пітерсон (Dug – Alpha – озвучка), Делрой Ліндо (Beta – озвучка)

78-річний буркун Карл Фредріксен вважає, що життя обходить його стороною. Щоб стримати обіцянку, дану своїй покійній дружині, він вирішує здійснити свою мрію про велику пригоду, прив'язавши тисячі повітряних кульок до свого будинку і полетівши в нетрі Південної Америки. Не пролетівши і пів милі, мандрівник виявляє, що він ненароком прихопив із собою вкрай балакучого і невиправно життєрадісного 8-річного хлопчика на ім'я Рассел...

Теги:
Новини
Суспільство
Культура
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