Квентін Тарантіно назвав "один з найкращих фільмів, які коли-небудь бачив". Це мультик

Про це він сказав Біллу Мару в подкасті Club Random, пише Variety.

Американський режисер Квентін Тарантіно вважає третю частину мультфільмів серії "Історія іграшок" від Pixar і Disney, що вийшла у 2010 році, одним із найкращих фільмів, тому він не хоче і не буде дивитися "Історію іграшок 4" 2019 року. У розмові з Біллом Маром режисер поділився, що "Історія іграшок" могла б стати однією з чудових кінотрилогій, якби анімаційну франшизу не продовжили четвертим фільмом. На 19 червня 2026 року запланований вихід "Історії іграшок 5".

"Я не дивлюся всі мультфільми та таке інше, але я великий прихильник трилогії "Історія іграшок". Я вважаю, що є лише одна трилогія, яка абсолютно й повністю працює до N-го ступеня. Це "За жменю доларів", "На декілька доларів більше" та "Хороший, поганий, злий" ("доларова трилогія" Серджо Леоне з Клінтом Іствудом у головній ролі, що є класичним прикладом спагеті-вестерну, - ред.). Вона робить те, чого не вдавалося жодній іншій трилогії. Перший фільм приголомшливий, але другий фільм такий чудовий і переносить усю ідею на настільки велике полотно, що стирає перший. А потім третій робить те саме з другим, і стається те, чого ніколи не було раніше", - зазначив Тарантіно.

Далі режисер пояснив свою думку щодо мультика "Історія іграшок".

"У випадку з "Історією іграшок" третій фільм просто чудовий. Це один із найкращих фільмів, які я коли-небудь бачив. І якщо ви бачили два інших, це просто жахливо. Але річ у тому, що через три роки чи пізніше вони зробили четвертий. Я не маю бажання його дивитися. Ви завершили історію настільки ідеально, наскільки могли, тому ні, мені все одно, чи добрий наступний фільм. Я завершив", - наголосив Тарантіно.

"Історія іграшок 5", режисером і сценаристом якої є творець "У пошуках Немо" Ендрю Стентон, вийде на екрани в 2026 році. Премʼєра "Історії іграшок 4" відбулася у 2019 році. Вона отримала схвальні відгуки та зібрала понад $1 млрд у світовому прокаті. Четверта частина також отримала "Оскар" за найкращий анімаційний фільм.