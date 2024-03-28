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Люк Бессон повідомив, що вже почав зйомки власної версії "Дракули"

28 березня, 2024 четвер
19:48
Кіно На фото: Люк Бессон

Французький актор Люк Бессон підтвердив, що вже розпочав зйомки екранізації роману Брема Стокера "Дракула" з Калебом Лендрі Джонсом та Крістофом Вальцем

Про це він сказав у коментарі Collider.

Французький режисер Люк Бессон підтвердив, що вже знімає свою версію фільму "Дракула". Зйомки стрічки розпочалися у Фінляндії.

"Я вже почав. Я маю намір зняти ще один фільм із Калебом Лендрі Джонсом та Крістофом Вальцем - "Дракула". [Зйомки почалися] кілька днів тому в Лапландії, на півночі. Ймовірно, ми закінчимо наприкінці липня. [Мені сподобалася] історія кохання", - зізнався режисер.

У центрі сюжету фільму - класична історія про походження Дракули, який після смерті дружини проклинає Бога та перетворюється на вампіра. Приречений на вічне життя, він одного разу зустрічає жінку, неймовірно схожу на загиблу дружину, та починає її переслідувати.

"Коли ви читаєте книгу, найцікавішим, як на мене, є цей чоловік, який чекатиме багато століть, тому що він хоче знову побачити свою дружину. Тож для мене це найвище кохання в історії", - додав Бессон.

Режисер планує випустити фільм наступного року, але наразі точна дата невідома. Останнім на сьогодні фільмом Бессона є драма "Догмен", головну роль у якій також виконав Калеб Лендрі Джонс.
 

Теги:
Культура
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