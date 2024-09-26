Marvel подасть Г’ю Джекмана на "Оскар" і "Золотий глобус" за "Дедпула і Росомаху"

Про це пише Variety.

Студія Marvel розраховує додати до касового успіху фільму Шона Леві "Дедпул і Росомаха" низку престижних нагород. Так, блокбастер буде висунутий на розгляд як претендент на здобуття "Золотого глобуса" в категорії "комедія", а Раян Рейнольдс у ролі Вейда Вілсона (він же Дедпул), змагатиметься у номінації "найкращий актор комедії чи мюзиклу".

Г’ю Джекман, який зіграв Логана (він же Росомаха), буде претендувати на "Золотий глобус", "Премію Гільдії кіноакторів", "Вибір критиків" і навіть "Оскар" як актор другого плану.

Крім того, фільму майже гарантоване місце в нещодавно запровадженій категорії "Золотого глобусу" за кінематографічні та касові досягнення. Ця номінація, додана минулого року, відзначає найкасовіші фільми року та такі, що отримали найбільше схвалення критиків.

Що стосується "Оскара", "Дедпул і Росомаха" також претендуватимуть на номінації в технічних категоріях, зокрема за найкращий дизайн, звук і візуальні ефекти.

Супергеройський екшн Marvel "Дедпул і Росомаха" доєднався до списку фільмів-мільярдерів менш ніж за місяць з дати виходу у світовий прокат. Загальний бокс-офіс фантастичного бойовика склав $1,029 млрд.

Наприкінці вересня 2022 року Г'ю Джекман у жартівливому ролику повідомив, що повернеться до ролі мутанта Росомахи. Він почав активно тренуватись, щоб знову мати вигляд супергероя. Актор неодноразово нарощував обʼємні мʼязи для ролі мутанта Росомахи. Він зізнавався, чи вдавався до стероїдів, щоб допомогти собі набути потрібної форми.

Але самим лише спортом австралійський актор не обмежується. Він зізнався, що зʼїдає понад 8000 калорій щодня, і показав, з чого саме складається його раціон. Роль Росомахи вимагає від Гʼю не лише фізичної сили - вона пошкодила його голос. Раніше зірка кіно розповідав, що гарчання та крики вплинули на його звʼязки, тож йому довелося багато працювати з викладачем вокалу, щоб відновити голос.

Трейлер фільму "Дедпул і Росомаха" побив рекорд всесвіту Marvel. "Дедпул і Росомаха" став першим фільмом про Дедпула, створеним після того, як студія Disney придбала Fox. Тому це перший фільм Disney з рейтингом R (Restricted) - підлітки до 17 років допускаються до перегляду тільки в супроводі одного з батьків або законного представника.

Фільм "Дедпул і Росомаха" також потрапив до Книги рекордів Гіннеса.