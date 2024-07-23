Marvel запускала фейкові новини про "Дедпула і Росомаху", щоб захистити фільм від витоку інформації

Про це пише Variety.

Виконавча продюсерка американського супергеройського фільму "Дедпул і Росомаха" Венді Джейкобсон поділилася, що студія Marvel навмисно створювала "неправильні вказівки" щодо деяких епізодів майбутнього фільму, щоб у такий спосіб захистити таємницю сюжету.

"Я не можу ані підтвердити, ані спростувати жодних епізодичних ролей у цьому фільмі. Але я скажу, що щодо персонажів, які можуть з’являтися чи не з’являтися, для нас завжди було важливо, щоб у цьому фільмі ніщо не було трюком. Будь-хто, хто з’являється, має важливу сюжетну мету: це або початок історії, або середина, або кінець персонажів. Це, безумовно, був процес співпраці, щоб побачити, хто підходить, а хто ні", - зазначила продюсерка.

Режисер фільму Шон Леві раніше цього місяця розповів, що в його фільмі багато камео, але він підкреслив, що команда, яка створила Marvel, "не хотіла, щоб камео або персонажі були частиною фільму, але вони присутні скрізь".

"Там багато персонажів. В інтернеті ширяться чутки про безліч епізодичних персонажів у цьому фільмі. Деякі чутки правдиві, деякі зовсім невірні", - зізнався Леві.

Однією з потенційних камео, яка продовжує викликати інтерес у соціальних мережах, була Тейлор Свіфт, яка, на думку деяких шанувальників, з’явиться або як Леді Дедпул, або як мутант Дазлер. Проте Раян Рейнольдс, сценарист, продюсер і виконавець однієї з головних ролей, раніше зізнався: "Я висловлюся раз і назавжди про епізодичну роль з Тейлор, тому що вона наша подруга: її немає в цьому фільмі".

"Дедпул і Росомаха" вийде у прокат 25 липня.

Наприкінці вересня 2022 року Г'ю Джекман у жартівливому ролику повідомив, що повернеться до ролі мутанта Росомахи. Він почав активно тренуватись, щоб знову мати вигляд супергероя. Актор неодноразово нарощував обʼємні мʼязи для ролі мутанта Росомахи. Він зізнавався, чи вдавався до стероїдів, щоб допомогти собі набути потрібної форми.

Джекман показував тренування, які допомагають триматися в гарній фізичній формі. Але самим лише спортом австралійський актор не обмежується. Він зізнався, що зʼїдає понад 8000 калорій щодня, і показав, з чого саме складається його раціон. Роль Росомахи вимагає від Гʼю не лише фізичної сили, вона пошкодила його голос. Раніше зірка кіно розповідав, що гарчання та крики вплинули на його звʼязки, тож йому довелось багато працювати з викладачем вокалу, щоб відновити голос.

Новий трейлер фільму "Дедпул і Росомаха" побив рекорд всесвіту Marvel. "Дедпул і Росомаха" став першим фільмом про Дедпула, створеним після того, як студія Disney придбала Fox. Тому це буде перший фільм Disney з рейтингом R - Restricted - підлітки до 17 років допускаються до перегляду тільки в супроводі одного з батьків або законного представника. Раян Рейнольдс розповів, що зустрічався з Мадонною для зйомок "Дедпула і Росомахи".