Про це пише ABC News.

16 червня стартує другий сезон приквелу "Гри престолів" - серіалу "Дім дракона". З цієї нагоди телеканал HBO створив низку рекламних роликів, на яких за допомогою спецефектів CGI (computer-generated imagery) на популярних і впізнаваних будівлях по всьому світу "розмістив" прапори Таргарієнів та Гайтаверів. Новий сезон "Дому дракона" розповідатиме про громадянську війну за контроль над Залізним троном, а промовідео мало на меті показати, що країни стали на бік "чорної" або "зеленої" команд.

Продюсери серіалу HBO опублікували відео замку ХІХ століття на вершині пагорба Чапультепек у Мехіко, на якому видно чорний стяг з червоним драконом на ньому, що є символікою королеви Рейнірі Таргарієн. Цей проморолик обурив чиновників Мексики, які звинуватили НВО у неправомірному використанні зображень історичного місця. Мексиканські чиновники оприлюднили заяву, у якій наголосили, що відео неправдиве, та погрожували подати в суд. І справа не в тому, що вони підтримують Алісенту Гайтавер.

Ця памʼятка є знаковою для мексиканців і повʼязана зі славетними та трагічними подіями історії країни. Чапультепек — великий пагорб у передмісті Мехіко, а до 1325 року тут розміщувалася столиця Імперії Ацтеків. Під час мексикансько-американської війни 1846-1848 роківʼ замок був місцем битви при Чапультепеці. У 1847 році мексиканці, які захищали висоту, де стоїть замок, загинули, але не здалися військам США.

У національному інституті антропології та історії Мексики заявили, що прапори були створені технологією CGI ("зображення, згенеровані комп'ютером") і ніколи насправді не висіли на історичному замку. Інститут, який опікується історичними будівлями й артефактами Мексики (INAH), був розлючений тим, що історичне місце було використано в рекламній кампанії.

"Відтворення зображень із цього сайту для реклами цього серіалу не було дозволено. З цієї причини юридичний відділ INAH планує вжити всіх необхідних юридичних заходів, оскільки це є неправомірним використанням зображень історичного місця", - наголосили в INAH.

Неясно, чи зможе Мексика виграти судову битву, адже інститут не заявляв про авторські права на оригінальне відео. Сайт, з якого його взяли, відкритий для відвідування.

У соціальних мережах "Гри престолів" були розміщені схожі відео інших пам’яток, зокрема мостів Нью-Йорка та Вашингтон-Сквер-парку.

У новому сезоні драматична історія продовжиться, і, як видно з трейлера, відбудеться громадянська війна між Таргарієнами та Гайтаверами.

У березні НВО показав два трейлери: перший - присвячений "чорній команді" - королеві Рейнірі Таргарієн, принцу Деймону Таргарієну та їхнім прихильникам, які прагнуть повернути їй престол та другий, що зосереджується на "зеленій команді": події показані з позиції королеви Алісенти Хайтавер, її батька, сіра Отто Гайтавера, та сина короля Ейгона II Таргарієна, які захопили престол.

