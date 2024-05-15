HBO оприлюднив трейлер 2-го сезону "Дому Дракона"

Про це пише Hypebeast.

Промовідео продовження "Дому драконів" демонструє більше динаміки та подій у другому сезоні. Згідно з трейлером, у новому сезоні буде більше драконів, битв та інтриг у Королівській гавані.

"Тепер ми можемо потрапити в більш традиційні ритми історії "Гри престолів". Цей серіал багато в чому про дім, який розриває сам себе зсередини. Тепер, коли всі ці фігури розставлені на дошці, я дуже радий розповісти наступний розділ, щоб показати, що станеться тепер, коли Візеріс пішов і більше нічого не контролює", - прокоментував шоуранер серіалу Раян Кондал.

На початку трейлера Рейніра Таргарієн каже: "Таргарієн, який сидить на Залізному троні, не просто король чи королева. Він – захисник королівства".

У новому сезоні драматична історія продовжиться, і, як видно з трейлера, станеться громадянська війна між Таргарієнами та Гайтаверами.

"На біса гідність. Я хочу помститися", - каже король Ейгон Таргарієн.

Прем'єра другого сезону серіалу "Дім дракона" запланована на 16 червня.

У березні НВО показав два трейлери: перший - присвячений "чорній команді" - королеві Рейнірі Таргарієн, принцу Деймону Таргарієну та їхнім прихильникам, які прагнуть повернути їй престол та другий, що зосереджується на "зеленій команді": події показані з позиції королеви Алісенти Хайтавер, її батька, сіра Отто Хайтавера, та сина короля Ейгона II Таргарієна, які захопили престол.