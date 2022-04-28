Кіно, мультики, спорт і музика: у "Дія TV" з'явилися нові телеканали

Про це повідомила Мінцифра в телеграмі.



У міністерстві нагадали, що зі стримінговим сервісом Megogo запустили в застосунку "Дія" телебачення "Дія TV" для протидії окупантам, адже росіяни почали блокувати українське телебачення й поширювати свою пропаганду. Завдяки "Дія TV" українці отримали безкоштовний доступ до новин будь-те та будь-коли.



"Згодом ми розширили кількість телеканалів, і в "Дія TV" з'явився дитячий контент, розважальні та інформаційні програми", - зауважили в Мінцифрі.



Зараз у "Дія TV" доступні такі канали:

Рада - новини від офіційних джерел та єдиний інформаційний марафон; UA:Разом;

М1 - українська культура для піднесення бойового духу;

Піксель - Всеукраїнська школа онлайн та контент українською для наймолодших;

ПлюсПлюс - мультики для малечі та навчальні телепрограми;

FilmUADrama - серіали та фільми для всієї родини.

XSPORT - новини зі світу спорту.

6 березня в застосунку "Дія" з'явилася онлайн-трансляція українських каналів.

Переглянути їх можна в "Дії" в розділі "послуги" - "Дія TV".

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