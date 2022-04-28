Кіно, мультики, спорт і музика: у "Дія TV" з'явилися нові телеканали
"Дія TV" розширила перелік доступних каналів до шістьох
Про це повідомила Мінцифра в телеграмі.
У міністерстві нагадали, що зі стримінговим сервісом Megogo запустили в застосунку "Дія" телебачення "Дія TV" для протидії окупантам, адже росіяни почали блокувати українське телебачення й поширювати свою пропаганду. Завдяки "Дія TV" українці отримали безкоштовний доступ до новин будь-те та будь-коли.
"Згодом ми розширили кількість телеканалів, і в "Дія TV" з'явився дитячий контент, розважальні та інформаційні програми", - зауважили в Мінцифрі.
Зараз у "Дія TV" доступні такі канали:
- Рада - новини від офіційних джерел та єдиний інформаційний марафон; UA:Разом;
- М1 - українська культура для піднесення бойового духу;
- Піксель - Всеукраїнська школа онлайн та контент українською для наймолодших;
- ПлюсПлюс - мультики для малечі та навчальні телепрограми;
- FilmUADrama - серіали та фільми для всієї родини.
- XSPORT - новини зі світу спорту.
- 6 березня в застосунку "Дія" з'явилася онлайн-трансляція українських каналів.
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