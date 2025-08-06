На Netflix вийшла перша частина другого сезону "Венздей"
На стримінговому сервісі Netflix зʼявилася перша частина другого сезону серіалу "Венздей". Виконавиця головної ролі Дженна Ортега звернулася до українських глядачів
Відео оприлюднили в instagram Netflix Ukraine.
6 серпня на Netflix вийшли перші серії комедійного серіалу в жанрі жахів "Венздей". Другу частину випустять 3 вересня.
Виконавиця головної ролі Венздей Аддамс Дженна Ортега, яка виступила також продюсеркою другого сезону, записала відеозвернення до українців.
"Привіт, Україна. "Невермор" кличе. Більшле монстрів, більше таємниць, ще більше мороку. "Венздей" з сезон вже доступний на Netflix", - сказала Ортега.
У 2-му сезоні також зʼявляться Ісаак Ордоньєз, Муса Мостафа, Хантер Дуен, Джорджі Фармер, Кетрін Зета-Джонс, Луїс Гусман, Джоанна Ламлі, Віктор Доробанту, Йоонас Суотамо, Фред Армісен, Біллі Пайпер, Крістофер Ллойд, Луянда Унаті Льюїс-Хяво, Джеймі МакШейн, Тендів Ньютон та Гізер Матараццо.
Тепер Стів Бушемі зʼявляється в ролі Баррі Дорта, який тепер став новим директором Академії "Невермор". У першому сезоні директоркою була Лариса Вімс, роль якої зіграла Гвендолін Крісті. Баррі Дорт, якого грає Стів Бушемі, обійняв посаду директора після передчасної смерті Лариси Вімс, і його керівництво приділяє набагато більше уваги підвищенню сильних сторін вигнанців, водночас дистанціюючи школу від нормальних людей.
Академія "Невермор" — це школа для ізгоїв, яку відвідують такі учні, як Венздей Аддамс (Дженна Ортега), Енід (Емма Майєрс) та Бʼянка (Джой Сандей).
- У серіалі також зʼявиться Леді Гага в ролі Розалін Ротвуд, "легендарної вчительки Невермор, шляхи якої перетинаються з Венздей". Вона також випустить пісню Dead Dance, яка з'явиться у другому сезоні.
- Серіал "Венздей" вийшов у листопаді 2022 року. За перший тиждень його перегляди склали понад 340 млн годин, що стало рекордом на Netflix серед англомовних серіалів. Лише за місяць "Венздей" набрав понад 1 млрд переглядів, ставши третім серіалом в історії Netflix з такими показниками.
- Зйомки другого сезону шоу почалися навесні 2024 року. Знімальний майданчик перенесли з Румунії до Ірландії.
- Минулого місяця Netflix показав новий трейлер другого сезону "Венздей", в якому донька Адамсів бачить екстрасенсорне видіння смерті подружки Енід і плаче чорними сльозами.
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