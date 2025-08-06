На Netflix вийшла перша частина другого сезону "Венздей"

Відео оприлюднили в instagram Netflix Ukraine.

6 серпня на Netflix вийшли перші серії комедійного серіалу в жанрі жахів "Венздей". Другу частину випустять 3 вересня.

Виконавиця головної ролі Венздей Аддамс Дженна Ортега, яка виступила також продюсеркою другого сезону, записала відеозвернення до українців.

"Привіт, Україна. "Невермор" кличе. Більшле монстрів, більше таємниць, ще більше мороку. "Венздей" з сезон вже доступний на Netflix", - сказала Ортега.

У 2-му сезоні також зʼявляться Ісаак Ордоньєз, Муса Мостафа, Хантер Дуен, Джорджі Фармер, Кетрін Зета-Джонс, Луїс Гусман, Джоанна Ламлі, Віктор Доробанту, Йоонас Суотамо, Фред Армісен, Біллі Пайпер, Крістофер Ллойд, Луянда Унаті Льюїс-Хяво, Джеймі МакШейн, Тендів Ньютон та Гізер Матараццо.

Тепер Стів Бушемі зʼявляється в ролі Баррі Дорта, який тепер став новим директором Академії "Невермор". У першому сезоні директоркою була Лариса Вімс, роль якої зіграла Гвендолін Крісті. Баррі Дорт, якого грає Стів Бушемі, обійняв посаду директора після передчасної смерті Лариси Вімс, і його керівництво приділяє набагато більше уваги підвищенню сильних сторін вигнанців, водночас дистанціюючи школу від нормальних людей.

Академія "Невермор" — це школа для ізгоїв, яку відвідують такі учні, як Венздей Аддамс (Дженна Ортега), Енід (Емма Майєрс) та Бʼянка (Джой Сандей).