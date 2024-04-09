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"На зйомках був неуважним, кричав і лаявся": прокуратура не зніматиме звинувачень у вбивстві українки з Болдвіна 

9 квітня, 2024 вiвторок
13:53
Кіно Алек Болдвін

Прокуратура Нью-Мексико відповіла на клопотання юристів актора Алека Болдвіна про зняття звинувачень у ненавмисному вбивстві операторки з України Галини Гатчінс

Про це пише People.

Прокуратура Нью-Мексико відповіла на клопотання адвокатів американського актора Алека Болдвіна у справі про ненавмисне вбивство української операторки Галини Гатчінс на зйомках фільму "Іржа", які раніше попросили суддю зняти звинувачення з актора.

У публічній заяві, опублікованій 8 квітня, прокурори штату Нью-Мексико повідомили, що 66-річний Болдвін був неуважним під час тренувань із вогнепальною зброєю та "часто кричав і лаявся" на зйомках вестерну 2021 року до інциденту, під час якого було вбито операторку Галину Гатчінс та поранено режисера Джоела Соузу.

"Спостерігати за поведінкою Болдвіна на зйомках "Іржі" означає бути свідком того, як людина абсолютно не контролює власні емоції та абсолютно не турбується про те, як її поведінка впливає на оточення. Свідки наголошують, що саме ця поведінка сприяла компромісам з безпекою на знімальному майданчику", — написали Карі Морріссі та Джейсон Льюїс. 

Прокурори також зауважили, що "пережили майже незліченну кількість брехні та маніпуляцій з боку захисту" і були "об’єктом надуманих і необґрунтованих особистих нападок підсудного".

Прокуратура надала цей документ у відповідь на клопотання команди юристів Болдвіна в березні, які вимагали зняти з нього звинувачення, натомість повідомляли про порушення прокурорами "майже всіх можливих правил".

Зброярку Ганну Гутьєррес-Рід, яка зарядила пістолет для актора Алека Болдвіна, перш ніж той вистрілив і вбив операторку з України Галину Гатчінс, визнали винною у ненавмисному вбивстві. Суд над Болдвіном у цій справі розпочнеться 9 липня.

Справа проти Алека Болдвіна за звинуваченням у вбивстві Галини Гатчінс

У жовтні 2021 року на ранчо Бонанза-Крік під час зйомок вестерну "Іржа" 42-річна Галина Гатчінс була смертельно поранена пострілом, який зробив Болдвін. Актор мав вистрілити холостими набоями. Жінку госпіталізували, проте врятувати її життя не вдалося. Зйомки фільму було припинено.

У вересні 2022 року прокурор назвала Алека Болдвіна одним із чотирьох "можливих обвинувачуваних". Наприкінці січня Алеку Болдвіну висунули обвинувачення в убивстві українки, йому загрожувало до 5 років тюрми.

Пізніше Болдвін почав вимагати відсторонити прокурорку "через конфлікт інтересів". На початку лютого 2023 року батьки вбитої Галини Гатчінс також подали до суду на Алека Болдвіна.

21 лютого 2023 року прокуратура помʼякшила звинувачення в ненавмисному вбивстві проти Алека Болдвіна, зменшивши можливий термін ув'язнення, який голлівудській зірці може загрожувати за смертельну стрілянину. А 20 квітня 2023 року з нього було знято звинувачення в убивстві операторки українського походження.

Теги:
Культура
Кримінал
США
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