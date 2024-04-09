"На зйомках був неуважним, кричав і лаявся": прокуратура не зніматиме звинувачень у вбивстві українки з Болдвіна 

Про це пише People.

Прокуратура Нью-Мексико відповіла на клопотання адвокатів американського актора Алека Болдвіна у справі про ненавмисне вбивство української операторки Галини Гатчінс на зйомках фільму "Іржа", які раніше попросили суддю зняти звинувачення з актора.

У публічній заяві, опублікованій 8 квітня, прокурори штату Нью-Мексико повідомили, що 66-річний Болдвін був неуважним під час тренувань із вогнепальною зброєю та "часто кричав і лаявся" на зйомках вестерну 2021 року до інциденту, під час якого було вбито операторку Галину Гатчінс та поранено режисера Джоела Соузу.

"Спостерігати за поведінкою Болдвіна на зйомках "Іржі" означає бути свідком того, як людина абсолютно не контролює власні емоції та абсолютно не турбується про те, як її поведінка впливає на оточення. Свідки наголошують, що саме ця поведінка сприяла компромісам з безпекою на знімальному майданчику", — написали Карі Морріссі та Джейсон Льюїс.

Прокурори також зауважили, що "пережили майже незліченну кількість брехні та маніпуляцій з боку захисту" і були "об’єктом надуманих і необґрунтованих особистих нападок підсудного".

Прокуратура надала цей документ у відповідь на клопотання команди юристів Болдвіна в березні, які вимагали зняти з нього звинувачення, натомість повідомляли про порушення прокурорами "майже всіх можливих правил".

Зброярку Ганну Гутьєррес-Рід, яка зарядила пістолет для актора Алека Болдвіна, перш ніж той вистрілив і вбив операторку з України Галину Гатчінс, визнали винною у ненавмисному вбивстві. Суд над Болдвіном у цій справі розпочнеться 9 липня.