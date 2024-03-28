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Найгучніші перемоги та провали року: які фільми треба переглянути, а які не варті вашої уваги

28 березня, 2024 четвер
22:00
Кіно кіно, люди дивляться фільм

Як визначитись, який фільм варто переглянути, а який - залишити поза увагою. Звісно ж, звернемося до касових зборів кінокартин за 2023 рік й подивимось цифри. ТОП-5 фільмів успішних та ТОП-5 фільмів провальних за 2023 рік

Найкасовіші фільми ТОП-5 2023 року

(за даними Box Office Mojo, у доларах):

"Барбі" – 1,44 млрд

Загальні збори - $1 441 828 022

Збори в США - $636 228 022

Збори за межами США - $805 600 000

Більш ніж "Барбі" зібрали лише 13 картин. "Аватар", "Титанік", "Месники", "Зоряні війни", "Світ Юрського періоду" – це блокбастери та великі франшизи великих студій, деякі з яких будувалися роками. Менше, ніж "Барбі" зібрали, наприклад, такі картини як заключна частина "Гаррі Поттера", "Чорна пантера", "007: Координати "Скайфол", "Темний лицар", заключна частина "Володаря перснів" та багато рекордсменів минулих років. 

Бюджет "Барбі" – 145 мільйонів, картина зібрала у 10 разів більше. Чистий прибуток (орієнтовно) – 570 мільйонів доларів. 

 

Брати Супер Маріо у кіно (The Super Mario Bros. Movie)

Загальні збори - $1 361 939 570

Збори в США - $574 934 330

Збори за межами - США $787 005 240

Деякі речі важко пояснити. Зрозуміло, що Брати Супер Маріо – культова гра з мільйонною армією фанатів. Але чому саме цей мультфільм збирає ледь на півтора мільярда – гадки не маємо. Тобто він класний, немає жодних зауважень. Але це не "Душа", не "Думками навиворіт", не "Аладдін", не "Король Лев", не "Токійські хресні", не "Твоє ім'я". Це звичайний добрий мультфільм. Чому на нього пішло подивитись кілька десятків мільйонів людей – чудова загадка світу кіно.

 

Оппенгеймер (Oppenheimer)

Загальні збори - $952 038 355

Збори в США - $326 104 355

Збори за межами США - $625 934 000

У фільмів у першій четвірці все добре. Адже коли ти збираєш близько мільярда  чи навіть понад мільярд і при цьому не витрачаєш на виробництво та маркетинг 500 мільйонів, то математика працює на тебе. Бюджет "Опенгеймера" лише 100 мільйонів – для фільму такого масштабу сума майже смішна. Це означає, що приблизний орієнтовний прибуток – 376 мільйонів доларів. Саме тому Скорсезе та Коппола і говорять про розквіт авторського кіно та повернення великого Голлівуду. 

 

Вартові галактики 3 (Guardians of the Galaxy Vol. 3)

Загальні збори - $845 555 777

Збори в США - $358 995 815

Збори за межами - США $486 559 962

Якщо повертатися до того, які справи у Марвел, то ось фільм, який врятував усе у цьому році. Навіть із величезним бюджетом у 250 мільйонів він приніс приблизно 170 мільйонів (це плюс-мінус покриває ті збитки, які нанесли "Марвел", а гроші третьої "Людини-мурахи" є тим скромним заробітком, який Marvel отримав у прокаті у 2023 році). 

 

Форсаж 10 (Fast X)

Загальні збори - $704 875 015

Збори в США - $146 126 015

Збори за межами США - $558 749 000

Ось ще одна франшиза, яка вже довгий час показує усім хейтерам. Навіть при нерозумно великому бюджеті в 350 мільйонів доларів десятий фільм спромігся вийти в мізерний, але плюс (ну або умовний нуль). Втім, якщо плани на 11-й та 12-й фільм у Віна Дізеля і компанії ще в силі, їм варто підійти відповідальніше і до історії, і до промотування стрічки.

 

Видання Variety опублікувало список найгірших кінострічок 2023 року

До переліку увійшли "Місто астероїдів" Уеса Андерсона та "Флеш".  Упорядниками добірки виступили кінокритики Оуен Глайберман та Пітер Дебрюж.

  • "Астероїд-Сіті" (Asteroid City) 
  • "До тебе чи до мене?" (Your Place or Mine) 
  • "Супер Майк: Останній танець" (Magic Mike's Last Dance) 
  • "Серце Стоун" (Heart of Stone) 
  • "Кармен" (Carmen) .
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