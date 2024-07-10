Найнятий Ембер Герд приватний детектив видав книжку про пошук компромату на Джонні Деппа

Про це пише Daily Mail.

74-річний колишній приватний детектив Пол Баррезі, найнятий командою юристів акторки Ембер Герд у розпал судової тяганини між нею і зіркою "Піратів Карибського моря", видав книжку "Випадковий фіксер Джонні Деппа". У ній автор описує, що опитав 100 людей напередодні судових процесів, але виявив, що більшість з них все ще була на боці Деппа.

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У книзі, що вийшла 5 липня, Баррезі згадує, що всі його співрозмовники називали актора "джентльменом з джентльменів", людиною, яка "не має зла в собі", попри тривожні звинувачення, висунуті на його адресу. Один зі співрозмовників Баррезі, колега Деппа за фільмом "Пірати Карибського моря", поділився, що актор "поважав і обожнював жінок", що суперечить ствердженням Герд, яка звинуватила його у фізичному та психічному насильстві.

Баррезі, який називає себе "поліцейським Голлівуду", колись також працював як приватний детектив для Арнольда Шварценеггера, Тома Круза та Сильвестра Сталлоне. У книзі він пише, що почав "непохитний пошук правди" про Джонні Деппа.

Баррезі вперше був найнятий командою юристів Герд в липні 2019 року, щоб знайти інформацію, яка могла би бути корисною у справі проти Деппа напередодні судових процесів у Великій Британії та США. Депп зрештою програв справу про наклеп у 2020 році, яка розглядалася у Високому суді Лондона проти британської газети, яка назвала його "тим, хто бʼє дружин".

Але він виграв другий судовий процес у США. Попри те, що Депп виграв суд і довів брехню колишньої дружини, роки судової тяганини нелегко далися голлівудському актору. Суд експодружжя широко висвітлювався у ЗМІ, а засідання транслювалися онлайн у прямому ефірі, включаючи соцмережі. Актор пережив "час вигнання" з Голлівуду і створив присвячену складному етапу картину "Пʼять", названу за кількістю років судового процесу.

У липні 2022 року, вже за місяць після завершення суду, у ЗМІ зʼявилися перші чутки, що Джонні Депп може повернутися до зйомок у "Піратах Карибського моря". Утім джерела, близькі до зірки, повідомили, що актор ображений на студію Disney, яка зняла серію фільмів і розірвала з актором стосунки у 2018 році - одразу після того, як колишня дружина звинуватила його в насильстві. Зазначалося, що студія пропонувала акторові за культову роль $20 млн, але Депп, за словами його друзів, покінчив із Disney раз і назавжди.