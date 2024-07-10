Найнятий Ембер Герд приватний детектив видав книжку про пошук компромату на Джонні Деппа
Колишній приватний детектив Пол Баррезі, найнятий командою юристів акторки Ембер Герд, щоб відшукати компромат на її ексчоловіка Джонні Деппа перед судом, написав книгу про це
Про це пише Daily Mail.
74-річний колишній приватний детектив Пол Баррезі, найнятий командою юристів акторки Ембер Герд у розпал судової тяганини між нею і зіркою "Піратів Карибського моря", видав книжку "Випадковий фіксер Джонні Деппа". У ній автор описує, що опитав 100 людей напередодні судових процесів, але виявив, що більшість з них все ще була на боці Деппа.
Фото: amazon.com
У книзі, що вийшла 5 липня, Баррезі згадує, що всі його співрозмовники називали актора "джентльменом з джентльменів", людиною, яка "не має зла в собі", попри тривожні звинувачення, висунуті на його адресу. Один зі співрозмовників Баррезі, колега Деппа за фільмом "Пірати Карибського моря", поділився, що актор "поважав і обожнював жінок", що суперечить ствердженням Герд, яка звинуватила його у фізичному та психічному насильстві.
Баррезі, який називає себе "поліцейським Голлівуду", колись також працював як приватний детектив для Арнольда Шварценеггера, Тома Круза та Сильвестра Сталлоне. У книзі він пише, що почав "непохитний пошук правди" про Джонні Деппа.
Баррезі вперше був найнятий командою юристів Герд в липні 2019 року, щоб знайти інформацію, яка могла би бути корисною у справі проти Деппа напередодні судових процесів у Великій Британії та США. Депп зрештою програв справу про наклеп у 2020 році, яка розглядалася у Високому суді Лондона проти британської газети, яка назвала його "тим, хто бʼє дружин".
Але він виграв другий судовий процес у США. Попри те, що Депп виграв суд і довів брехню колишньої дружини, роки судової тяганини нелегко далися голлівудському актору. Суд експодружжя широко висвітлювався у ЗМІ, а засідання транслювалися онлайн у прямому ефірі, включаючи соцмережі. Актор пережив "час вигнання" з Голлівуду і створив присвячену складному етапу картину "Пʼять", названу за кількістю років судового процесу.
У липні 2022 року, вже за місяць після завершення суду, у ЗМІ зʼявилися перші чутки, що Джонні Депп може повернутися до зйомок у "Піратах Карибського моря". Утім джерела, близькі до зірки, повідомили, що актор ображений на студію Disney, яка зняла серію фільмів і розірвала з актором стосунки у 2018 році - одразу після того, як колишня дружина звинуватила його в насильстві. Зазначалося, що студія пропонувала акторові за культову роль $20 млн, але Депп, за словами його друзів, покінчив із Disney раз і назавжди.
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