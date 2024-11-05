Нових "Піратів Карибського моря" почнуть знімати у 2025 році, - ЗМІ

Про це пише World of reel.

Журналіст видання Джордан Руімі поділився, що отримав у розпорядження графіки кіновиробництва. Згідно з листом, робота над "Фільмом POTC без назви" (POTC - Pirates of the Caribbean, "Пірати Карибського моря", - ред.) запланована на кінець 2025 року у Сент-Вінсенті, що в Карибському морі.

Поки немає інформації про акторський склад фільму, але, як зазначає журналіст, він би "не очікував, що Джонні Депп повернеться в ролі капітана Джека Спарроу.

Раніше цього року продюсер "Піратів" Джеррі Брукгаймер підтвердив, що франшиза матиме більше одного перезапуску. Студія Disney може зняти два окремих фільми франшизи "Пірати Карибського моря", одна зі стрічок зосередиться на жіночому персонажі з зіркою "Барбі" Марго Роббі в головній ролі.

Подейкують, що один фільм буде перезапуском з абсолютно новим акторським складом, а інший - буде фільмом, орієнтованим на жінок.

Один із цих двох проєктів, швидше за все, спочатку був написаний творцем "Останнього з нас" Крейгом Мейзіном і сценаристом "Піратів" Тедом Елліотом, а пізніше переписаний Джеффом Натансоном.

У березні 2024 року Джеррі Брукгаймер заявив, що не розраховує на повернення актора Джонні Деппа до ролі капітана Джека Спарроу.

У 2022 році продюсер вже зазначав, що Депп не братиме участі в шостій частині франшизи. Це повʼязано зі судовою тяганиною актора з його колишньою дружиною, акторкою Ембер Герд. Попри те, що Депп виграв суд і довів брехню колишньої дружини, роки судової тяганини нелегко далися голлівудському актору. Суд експодружжя широко висвітлювався у ЗМІ, а засідання транслювалися онлайн у прямому ефірі, включаючи соцмережі. Актор пережив "час вигнання" з Голлівуду і створив присвячену складному етапу картину "Пʼять", названу за кількістю років судового процесу.

У липні 2022 року, вже за місяць після завершення суду, у ЗМІ зʼявилися перші чутки, що Джонні Депп може повернутися до зйомок у "Піратах Карибського моря". Утім джерела, близькі до зірки, повідомили, що актор ображений на студію Disney, яка зняла серію фільмів і розірвала з актором стосунки у 2018 році - одразу після того, як колишня дружина звинуватила його в насильстві. Зазначалося, що студія пропонувала акторові за культову роль $20 млн, але Депп, за словами його друзів, покінчив із Disney раз і назавжди.

