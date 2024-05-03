Особняк зірки "Друзів" Меттью Перрі, куплений ним незадовго до смерті, продають за $5 млн

Про це пише британське видання Metro.

Дім у Лос-Анджелесі, який американський актор Меттью Перрі купив лише за 5 місяців до смерті минулого року, виставили на продаж за $5 млн. Тоді в особняку тільки-но завершили реставрацію і 28 жовтня 2023 року Перрі, який зіграв Чендлера Бінга в американському ситкомі "Друзі", потонув у басейні в іншій резиденції, яку тоді орендував.

Йому так і не вдалося насолодитися особняком на Голлівудських пагорбах, який він придбав за $4,99 млн. Повністю мебльований будинок за адресою 1479 Rising Glen Road був знову виставлений на ринок за ціною трохи вищою, ніж ціна покупки Перрі. Будинок площею 238 кв.м побудований на ділянці площею 894 кв.м. У ньому три спальні та чотири ванні кімнати.

Фото: Christopher Amitrano/CS8 Photo

Класичний будинок Лос-Анджелеса має багато розсувних скляних дверей і басейн, оскільки він стоїть над Сансет-Стрип із величезним закритим під’їздом. Скляні стіни, сауни та басейни були частими елементами розкішних будинків, якими колись володів Перрі.

Фото: Christopher Amitrano/CS8 Photo

Фото: Christopher Amitrano/CS8 Photo

Зірка також купила колишню двокімнатну квартиру Елтона Джона в будівлі Sierra Towers, Західний Голлівуд, у 2005 році приблизно за $2,5 млн.

Перрі помер 28 жовтня 2023 року в своєму будинку в Лос-Анджелесі. Йому було 54 роки. У звіті про розтин, оприлюдненому у грудні, стверджується, що смерть актора була спричинена гострою дією кетаміну. Утоплення, ішемічна хвороба серця та вплив бупренорфіну (препарату, що використовується для лікування розладів, пов’язаних із наркозалежністю) також були зазначені як фактори, що сприяли його смерті, яка була визнана випадковою.