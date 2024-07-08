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Розслідування смерті Меттью Перрі вивело поліцію на наркоторговців Голлівуду

8 липня, 2024 понедiлок
14:22
Кіно Меттью Перрі

Поліція Лос-Анджелеса, яка контролює розслідування смерті зірки "Друзів" разом з управлінням США по боротьбі з наркотиками, може оголосити про підозру в ненавмисному вбивстві

Зміст

Про це повідомляє Page Six.

Поліція Лос-Анджелеса, розслідуючи смерть американського актора, зірки серіалу "Друзі" Меттью Перрі, вийшла на слід злочинців, які торгують наркотиками в Голлівуді. Джерела повідомили виданню, що в розслідуванні навіть фігурують імена. 

Поліція Лос-Анджелеса, яка контролює кримінальне розслідування спільно з управлінням США по боротьбі з наркотиками та поштовою інспекційною службою США, зараз готується до пресконференції, щоб оголосити звинувачення, зокрема і в ненавмисному вбивстві.

Крім колишньої дружини Чарлі Шина Брук Мюллер, яку поліцейські допитали про її дружбу з Перрі, виданню повідомили, що серед підозрюваних опинилася й інша жінка. Це акторка категорії В, яка була дуже близька з Перрі протягом багатьох років. Вони також з'являлися разом на екрані. Перрі і акторка, імʼя якої не називають, також позували для фотографії в кабінеті лікаря, який призначає кетамін.

Представники лікаря, який призначав Перрі кетамін, повідомили, що вони ніколи не бачили актора як пацієнта. Вони також додали, що не спілкувалися з жодними правоохоронними органами щодо будь-яких випадків.

Інше джерело зазначило, що якщо поліція вирішить отримати доступ до телефона цієї акторки, то "знайде текстові повідомлення між ними [з Перрі], які розкриють багато інформації, яка може допомогти їхньому розслідуванню".

Колишня спеціальна агентка ЦРУ та ФБР Трейсі Волдер розповіла журналістам, що звинувачення можуть бути висунуті кільком особам. Вона пояснила, що у випадку з Перрі йдеться про мережу наркоторгівлі, яка займалася надсиланням рецептурних ліків поштою, що є федеральним злочином.

"Питання полягає у намірі. Вони, очевидно, знали, що робили неправильно [торгуючи наркотиками]. Однак чи знали вони, що продаючи це, вони вб’ють його (Перрі)?", - додала Волдер.

Звинувачення в ненавмисному вбивстві можуть призвести до вироку і засудженню до п'яти років за ґратами, але без звинувачень у вбивстві, оскільки Перрі сам прийняв кетамін.

"Використання пошти для вчинення злочину є більш поширеним явищем, ніж ви думаєте. Люди платять купу грошей, щоб купити наркотики. Скажімо, хтось отримує законний рецепт на кетамін і, можливо, має $20 доплати за страховкою. А потім вирішує продати рецепт за $10 тис., тому що він потрібен цьому наркоману, і вони знають, що в нього є гроші. Можна заробити великі гроші. Є цілі мережі, це справді тривожно", - завершила спецагентка ЦРУ.

Що відомо про смерть Меттью Перрі

Перрі помер 28 жовтня 2023 року у своєму будинку в Лос-Анджелесі. Йому було 54 роки. У звіті про розтин, оприлюдненому у грудні, стверджується, що смерть актора була спричинена гострою дією кетаміну. Утоплення, ішемічна хвороба серця та вплив бупренорфіну (препарату, що використовується для лікування розладів, пов’язаних із наркозалежністю) також були зазначені як фактори, що сприяли його смерті, яка була визнана випадковою.

У січні департамент поліції Лос-Анджелеса повідомив, що влада вирішила офіційно закрити розслідування смерті актора.

До смерті Перрі відкрито розповідав про свою боротьбу із залежністю. У своїх мемуарах 2022 року "Друзі, коханці та велика жахлива річ" він описує про свій шлях до тверезості — і про почуття гордості за те, що залишався чистим. Перрі переніс двотижневу кому, 14 операцій на шлунку. Лікарі прогнозували, що якщо він не відмовиться від наркотиків, то помре найближчим часом.

У звіті поліції пояснюють, що кетамін має медичне й хірургічне застосування як анестетик, а також відомий як рекреаційний наркотик. Він також може мати короткочасні галюцинаторні та психоделічні ефекти. Утім Перрі проводив лікування за півтора тижня до смерті. Тому кетамін в організмі актора на момент його смерті не міг бути наслідком цієї інфузійної терапії, оскільки період напіврозпаду кетаміну становить 3-4 години або менше.

У травні поліція Лос-Анджелеса відкрила кримінальну справу щодо смерті актора Меттью Перрі, щоб зʼясувати, звідки до актора потрапив кетамін, високу концентрацію якого було виявлено в його крові.

Теги:
Культура
Кримінал
Шоу-бізнес
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