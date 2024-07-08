Розслідування смерті Меттью Перрі вивело поліцію на наркоторговців Голлівуду

Про це повідомляє Page Six.

Поліція Лос-Анджелеса, розслідуючи смерть американського актора, зірки серіалу "Друзі" Меттью Перрі, вийшла на слід злочинців, які торгують наркотиками в Голлівуді. Джерела повідомили виданню, що в розслідуванні навіть фігурують імена.

Поліція Лос-Анджелеса, яка контролює кримінальне розслідування спільно з управлінням США по боротьбі з наркотиками та поштовою інспекційною службою США, зараз готується до пресконференції, щоб оголосити звинувачення, зокрема і в ненавмисному вбивстві.

Крім колишньої дружини Чарлі Шина Брук Мюллер, яку поліцейські допитали про її дружбу з Перрі, виданню повідомили, що серед підозрюваних опинилася й інша жінка. Це акторка категорії В, яка була дуже близька з Перрі протягом багатьох років. Вони також з'являлися разом на екрані. Перрі і акторка, імʼя якої не називають, також позували для фотографії в кабінеті лікаря, який призначає кетамін.

Представники лікаря, який призначав Перрі кетамін, повідомили, що вони ніколи не бачили актора як пацієнта. Вони також додали, що не спілкувалися з жодними правоохоронними органами щодо будь-яких випадків.

Інше джерело зазначило, що якщо поліція вирішить отримати доступ до телефона цієї акторки, то "знайде текстові повідомлення між ними [з Перрі], які розкриють багато інформації, яка може допомогти їхньому розслідуванню".

Колишня спеціальна агентка ЦРУ та ФБР Трейсі Волдер розповіла журналістам, що звинувачення можуть бути висунуті кільком особам. Вона пояснила, що у випадку з Перрі йдеться про мережу наркоторгівлі, яка займалася надсиланням рецептурних ліків поштою, що є федеральним злочином.

"Питання полягає у намірі. Вони, очевидно, знали, що робили неправильно [торгуючи наркотиками]. Однак чи знали вони, що продаючи це, вони вб’ють його (Перрі)?", - додала Волдер.

Звинувачення в ненавмисному вбивстві можуть призвести до вироку і засудженню до п'яти років за ґратами, але без звинувачень у вбивстві, оскільки Перрі сам прийняв кетамін.

"Використання пошти для вчинення злочину є більш поширеним явищем, ніж ви думаєте. Люди платять купу грошей, щоб купити наркотики. Скажімо, хтось отримує законний рецепт на кетамін і, можливо, має $20 доплати за страховкою. А потім вирішує продати рецепт за $10 тис., тому що він потрібен цьому наркоману, і вони знають, що в нього є гроші. Можна заробити великі гроші. Є цілі мережі, це справді тривожно", - завершила спецагентка ЦРУ.