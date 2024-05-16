Сильвестр Сталлоне виставив на аукціон 11 рідкісних годинників з власної колекції
Голлівудський актор Сильвестр Сталлоне виставив на аукціон 11 люксових годинників зі своєї колекції та розраховує отримати понад $5 млн за кожен
Про це пише Express.
Голлівудський актор, зірка серій фільмів "Рембо" та "Роккі" Сильвестр Сталлоне виставляє на аукціон власну колекцію рідкісних, розкішних годинників, яка включає і лімітований швейцарський годинник. Загалом актор виставив на аукціон Sotheby's 11 своїх годинників, зокрема і той, що носив у фільмі "Нестримні 2" у 2011 році.
Вважається, що його колекція коштує велику суму, а кожен окремий витвір оцінюють щонайменше в десятки тисяч доларів.
За словами експерта з годинників Ніко Леонарда ван дер Горста, найціннішим лотом Сталлоне є Patek Philippe Grandmaster Chime, який вперше був представлений у 2014 році. Він назвав його "одним із найбожевільніших годинників у світі". Люди купують цей годинник заради престижу, і коштує він "не менше ніж $5 млн".
"Їх так мало виготовляють щороку, так рідко вони переходять з рук в руки, що буде цікаво дізнатися, яка їхня вартість. Цей аукціон визначить точну і правдиву вартість 6300 G", - додав Ніко Леонарда ван дер Горста.
Інші годинники з колекції Сталлоне, ймовірно, будуть продані за десятки тисяч доларів кожен. Актор стверджує, що не носив свої годинники, а купував їх як інвестицію.
"Я не хотів їх бити, тому ставився до них як до витвору мистецтва. Ви ж не розкидаєте картину Моне?", - додав Сталлоне.
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