Сина Ніколаса Кейджа заарештували за підозрою в нападі на матір

Про це пише The Sun.

Сина Ніколаса Кейджа, 33-річного Вестона Кейджа Копполу заарештували за напад на власну матір із застосуванням зброї. Це сталося в Лос-Анджелесі 10 липня - через кілька тижнів після того, як його маму Крістіну Фултон помітили із сильними синцями. Бійка сталася під час психічної кризи Вестона.

"Я можу підтвердити, що Вестон Кейдж Коппола був заарештований сьогодні за напад із застосуванням смертоносної зброї", - сказав речник департаменту поліції Лос-Анджелеса.

Проте близько 10 ранку його відпустили під заставу в $150 тис. Вважається, що її вніс Ніколас Кейдж.

"Сім'я знала, що це станеться, але, зрозуміло, це дуже великий шок", - повідомило джерело, близьке до сім'ї.

Джерело, яке добре знайоме з ситуацією, підтвердило виданню, що арешт Вестона був пов’язаний з нападом на його матір Крістіну в квітні.

Фултон опублікувала заяву з подробицями квітневого інциденту з її сином.

"Ми з Вестоном не сварилися до інциденту. У неділю, 28 квітня, кілька найкращих друзів Вестона звернулися до мене по допомогу, оскільки вони переживали через психічну кризу Вестона", - поділилась жінка.

Вона уточнила, що приїхала і "діяла швидко, щоб гарантувати безпеку Вестона".

"Коли я прибула, мене зустрів мій син, який явно перебував у стані психічного розладу, що, своєю чергою, стало жахливим досвідом. Я завжди надавала допомогу своєму синові з проблемами психічного здоров’я. Я роблю все можливе, щоб він отримав необхідну підтримку", - зауважила Фултон.

Поліція повідомляє, що Вестон вступив у словесну суперечку з нею перед імовірним нападом, в результаті якого жінка отримала безліч синців.

Раніше американський оскароносний актор Ніколас Кейдж поділився, яку стрічку зі 120, в яких він знявся, вважає найкращою в своїй карʼєрі.