Стало відомо, ким HBO замінить путініста Мілоша Биковича в "Білому лотосі"
Болгарський актор Джуліан Костов приєднався до 3 сезону серіалу HBO "Білий лотос" та замінив у касті Мілоша Биковича, який підтримав анексію Криму
Про це пише Deadline.
34-річний болгарський актор Джуліан Костов зніметься у наступному сезоні серіалу HBO "Білий лотос" та зіграє інструктора з йоги з Росії. Спершу цю роль мав виконати сербський актор Мілош Бикович, який відверто підтримує політику Володимира Путіна та анексію Криму. Саме через його критику українцями актора прибрали з касту популярного серіалу.
Зйомки третього сезону розпочнуться вже незабаром на островах Самуї, Пхукет і Бангкок. Новий сезон розповідатиме про нову групу гостей в іншому готелі "Білий лотос" у Таїланді.
Виконавчими продюсерами серіалу є керівник проєкту, сценарист і режисер Майк Вайт, Девід Бернад і Марк Камін.
За останнє десятиліття Костов зробив кар’єру у Великій Британії, знімаючись у фільмах англійською мовою, а також іспанською, італійською, польською, російською та румунською.
Костов відомий своєю роллю Федора Камінського, російського персонажа, у 1 сезоні фантастичного серіалу Netflix "Тінь і кістка". Він також зіграв роль російського лиходія Володимира Макарова у відеогрі Call Of Duty: Modern Warfare III 2023 року. Крім того, нещодавно Костова можна було побачити в перезапуску супергеройського комедійного фільму жахів "Токсичний месник".
- Нагадаємо, що на початку січня HBO Max оголосила, що до акторського складу третього сезону популярного телесеріалу "Білий лотос" доєдналися 5 акторів, серед яких і серб Мілош Бикович.
- Сербський актор отримав російське громадянство. В чисельних інтервʼю він розповідав, що анексія Криму законна, адже там "живуть росіяни". Він заявляв, що кримчани "зробили свій вибір на референдумі". Він наголошував, що його "бомбив цивілізований західний світ".
- Крім цього, нещодавно МЗС України прокоментувало запрошення телеканалом HBO сербського актора до зйомок у 3-му сезоні "Білого лотоса".
- На початку лютого НВО розірвали контракт з Биковичем через позицію щодо України.
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