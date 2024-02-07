Стало відомо, ким HBO замінить путініста Мілоша Биковича в "Білому лотосі"

Про це пише Deadline.

34-річний болгарський актор Джуліан Костов зніметься у наступному сезоні серіалу HBO "Білий лотос" та зіграє інструктора з йоги з Росії. Спершу цю роль мав виконати сербський актор Мілош Бикович, який відверто підтримує політику Володимира Путіна та анексію Криму. Саме через його критику українцями актора прибрали з касту популярного серіалу.

Зйомки третього сезону розпочнуться вже незабаром на островах Самуї, Пхукет і Бангкок. Новий сезон розповідатиме про нову групу гостей в іншому готелі "Білий лотос" у Таїланді.

Виконавчими продюсерами серіалу є керівник проєкту, сценарист і режисер Майк Вайт, Девід Бернад і Марк Камін.

За останнє десятиліття Костов зробив кар’єру у Великій Британії, знімаючись у фільмах англійською мовою, а також іспанською, італійською, польською, російською та румунською.

Костов відомий своєю роллю Федора Камінського, російського персонажа, у 1 сезоні фантастичного серіалу Netflix "Тінь і кістка". Він також зіграв роль російського лиходія Володимира Макарова у відеогрі Call Of Duty: Modern Warfare III 2023 року. Крім того, нещодавно Костова можна було побачити в перезапуску супергеройського комедійного фільму жахів "Токсичний месник".