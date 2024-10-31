Тарантіно похвалив фільм "Джокер 2", який провалився у прокаті

Про це пише NME.

Американський режисер, сценарист і продюсер Квентін Тарантіно поділився думками про фільм Тодда Філіпса "Джокер: Божевілля на двох" з Хоакіном Феніксом та Леді Гагою, що вийшов у прокат 4 жовтня.

Попри те, що драматичний мюзикл отримав низькі показники касових зборів, Тарантіно у подкасті The Bret Easton Ellis Podcast заявив, що друга частина "Джокера" йому дуже сподобалася.

"Я пішов дивитися фільм, очікуючи, що буду вражений тим, як він створений. Я уявляв, що це буде інтелектуальна вправа, яка вимагатиме від глядача певної дистанції, яка зрештою не спрацює як фільм, але яку я оціню такою, якою вона буде. Я доволі нігіліст, щоб насолоджуватися фільмом, який не зовсім працює як фільм. Це як великий, гігантський безлад певною мірою. Але я не знайшов це інтелектуальною вправою. Я справді захопився цим. Мені дуже сподобалися музичні епізоди. Я справді захопився. Я думав, що чим банальніші пісні, тим вони кращі", - зазначив Тарантіно.

Режисер продовжив хвалити Філіпса, поділившись думкою, що фільм працює на іншому рівні, тому що його режисером був сам Джокер.

"Тодд Філліпс — це Джокер. Джокер зняв фільм. Вся концепція, навіть те, як він витрачає гроші студії, він витрачає їх так, як витрачав би їх Джокер, розумієте?", - наголосив Тарантіно.

Він навів приклади з фільму та продовжив: "Він каже "Йдіть до біса" всім їм. Він каже "Йдіть до біса" глядачам фільмів. Він каже "Йдіть до біса" Голлівуду. Він каже "Йдіть до біса" всім, хто володіє акціями DC та Warner Bros. Тому Тодд Філліпс - Джокер. Це фільм Джокера, ось що це таке. Він – Джокер".