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Тарантіно похвалив фільм "Джокер 2", який провалився у прокаті

Дар'я Тарасова
31 жовтня, 2024 четвер
11:11
Кіно На фото: Квентін Тарантіно

Видатний американський режисер Квентін Тарантіно висловив захоплення другою частиною фільму Тодда Філліпса, порівнявши самого режисера з Джокером

Зміст

Про це пише NME.

Американський режисер, сценарист і продюсер Квентін Тарантіно поділився думками про фільм Тодда Філіпса "Джокер: Божевілля на двох" з Хоакіном Феніксом та Леді Гагою, що вийшов у прокат 4 жовтня.

Попри те, що драматичний мюзикл отримав низькі показники касових зборів, Тарантіно у подкасті The Bret Easton Ellis Podcast заявив, що друга частина "Джокера" йому дуже сподобалася.

"Я пішов дивитися фільм, очікуючи, що буду вражений тим, як він створений. Я уявляв, що це буде інтелектуальна вправа, яка вимагатиме від глядача певної дистанції, яка зрештою не спрацює як фільм, але яку я оціню такою, якою вона буде. Я доволі нігіліст, щоб насолоджуватися фільмом, який не зовсім працює як фільм. Це як великий, гігантський безлад певною мірою. Але я не знайшов це інтелектуальною вправою. Я справді захопився цим. Мені дуже сподобалися музичні епізоди. Я справді захопився. Я думав, що чим банальніші пісні, тим вони кращі", - зазначив Тарантіно.

Режисер продовжив хвалити Філіпса, поділившись думкою, що фільм працює на іншому рівні, тому що його режисером був сам Джокер.

"Тодд Філліпс — це Джокер. Джокер зняв фільм. Вся концепція, навіть те, як він витрачає гроші студії, він витрачає їх так, як витрачав би їх Джокер, розумієте?", - наголосив Тарантіно.

Він навів приклади з фільму та продовжив: "Він каже "Йдіть до біса" всім їм. Він каже "Йдіть до біса" глядачам фільмів. Він каже "Йдіть до біса" Голлівуду. Він каже "Йдіть до біса" всім, хто володіє акціями DC та Warner Bros. Тому Тодд Філліпс - Джокер. Це фільм Джокера, ось що це таке. Він – Джокер".

  • Касові збори стрічки "Джокер 2" Тодда Філліпса у другий вік-енд впали на 81%, що стало найгіршим показником для фільму, створеного про персонажа DC.
  • Через рекордно низькі касові збори фільму "Джокер: Божевілля на двох" він вийде на цифрових платформах раніше, ніж очікувалося. Фільм вийшов у світовий прокат 4 жовтня, зібравши в перший вік-енд приблизно $40 млн у США, що майже вдвічі менше, ніж "Джокер" у 2019 році. За очікуваннями Warner Bros., драма мала зібрати $70 млн у перший вік-енд прокату, тому в студії були "приголомшені та дуже розчаровані" результатами.
  • Раніше повідомлялося, що американська зірка Леді Гага, яка доєдналася до Хоакіна Фенікса у фільмі "Джокер: Божевілля на двох", розчарована великою кількістю негативних реакцій на нову драму Тодда Філліпса. Вона має намір швидко зайнятися новими проєктами, щоб відвернути увагу від провалу "Джокера 2".

  • Як повідомлялося, бюджет "Джокера: Божевілля на двох" становить $200 млн, що перевищує фінансування першої частини фільму 2019 року вдвічі.

     

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