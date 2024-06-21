Цікаві фільми та серіали про подорожі в часі за 2023 рік
Що може бути більш захопливим, аніж подорожі в часі? Людство ще не придумало, як це освоїти. Проте, є багато цікавих фільмів на цю тему
Безмежні подорожі в часі, 2023
Австралія
Time Addicts
Деніз і Джонні, найкращі друзі-наркомани, крадуть сумку з кристалами для подорожей у часі, щоб розплатитися зі своїм обов'язком перед їхнім дилером…
Прибульці: Назад у майбутнє, 2023
2024 / Південна Корея
Oegye+in 2bu
IMDb: 6.6
Жанр: бойовик, фантастика
Представники різних епох продовжують боротьбу зі злими інопланетними силами…
Флеш, 2023
2023 / США
The Flash
IMDb: 6.7
Жанр: фантастика, пригоди, бойовик, драма, фентезі
Фізик-ядерник Баррі Аллен після нещасного випадку виявляється опроміненим отрутохімікатами. Дивом залишившись живими, прийнявши смертельну частку хімічних речовин і метаморфоз, що відбулися з його ДНК і організмом в цілому, молода людина відкриває в собі здатність розвивати фантастичну швидкість і легко долати швидкість світла…
Передчуття, 2023
2023 / Франція
La Bête
IMDb: 6.7
Жанр: драма, мелодрама, фантастика
У майбутньому людство знайшло спосіб, як позбутися непотрібних емоцій. Зважившись на очищення ДНК, Габріель починає подорож своїми минулими життями, в кожному з яких зустрічає Луї. Вона відчуває миттєве взаємне тяжіння, але її переслідує передчуття, що станеться щось страшне…
Занокс, 2023
Zanox
2023
IMDb: 7.2
Жанр: комедія, кримінал, мелодрама
Після неоднозначного експерименту з наркотиками Місі отримав можливість подорожувати в часі, що було зумовлено втратою зв'язку з дійсністю та нескінченними пошуками пригод…
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