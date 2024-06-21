Цікаві фільми та серіали про подорожі в часі за 2023 рік

Безмежні подорожі в часі, 2023

Австралія

Time Addicts

Деніз і Джонні, найкращі друзі-наркомани, крадуть сумку з кристалами для подорожей у часі, щоб розплатитися зі своїм обов'язком перед їхнім дилером…

Прибульці: Назад у майбутнє, 2023

2024 / Південна Корея

Oegye+in 2bu

IMDb: 6.6

Жанр: бойовик, фантастика

Представники різних епох продовжують боротьбу зі злими інопланетними силами…

Флеш, 2023

2023 / США

The Flash

IMDb: 6.7

Жанр: фантастика, пригоди, бойовик, драма, фентезі

Фізик-ядерник Баррі Аллен після нещасного випадку виявляється опроміненим отрутохімікатами. Дивом залишившись живими, прийнявши смертельну частку хімічних речовин і метаморфоз, що відбулися з його ДНК і організмом в цілому, молода людина відкриває в собі здатність розвивати фантастичну швидкість і легко долати швидкість світла…

Передчуття, 2023

2023 / Франція

La Bête

IMDb: 6.7

Жанр: драма, мелодрама, фантастика

У майбутньому людство знайшло спосіб, як позбутися непотрібних емоцій. Зважившись на очищення ДНК, Габріель починає подорож своїми минулими життями, в кожному з яких зустрічає Луї. Вона відчуває миттєве взаємне тяжіння, але її переслідує передчуття, що станеться щось страшне…

Занокс, 2023

Zanox

2023

IMDb: 7.2

Жанр: комедія, кримінал, мелодрама

Після неоднозначного експерименту з наркотиками Місі отримав можливість подорожувати в часі, що було зумовлено втратою зв'язку з дійсністю та нескінченними пошуками пригод…