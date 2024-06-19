Топ-5 - фільми виробництва Британія за 2023 рік

Останнє королівство: Сім королів повинні померти (2023)

The Last Kingdom: Seven Kings Must Die

Історичний, Драма, Бойовик

Великобританія

У фільмі "Останнє королівство: Сім королів мають померти" розповідається про період в історії Англії, коли країну роздробили на кілька дрібних королівств. Спадкоємці короля Едуарда намагаються поділити корону та зайняти місце на троні…

Зона інтересів (2023)

The Zone of Interest

Військовий, Історичний, Драма

США, Великобританія, Польща

Рудольф Хесс працює комендантом концентраційного табору Освенцим. Прямо за стіною табору розташована його вілла з просторою ділянкою: невеликий басейн, галявини, кущі — дружина Хесса багато сил віддає садовому дизайну. Тут ростуть п'ятеро дітей Хессов, сюди приходять у гості їхні колеги…

Солтберн (2023)

Saltburn

Трилер, Драма

Великобританія, США

Студент із Ліверпуля Олівер намагається освоїтися в Оксфордському університеті. На запрошення багатого аристократа Фелікса Кеттона він приїжджає на літо в його будинок, і незабаром стає одержимий ексцентричним сімейством…

Усі страхи Бо (2023)

Beau Is Afraid

Жах, Драма, Комедія

США, Великобританія, Фінляндія, Канада

Бо боїться всього на світі й намагається не виходити з дому. І правильно робить — світ сповнений небезпек, а вулиці кишать божевільними. Але одного разу, попри страхи, він вирішується на подорож до рідного міста. Тепер на нього чекає неймовірно дивна пригода, що виходить за рамки простору…

Крах (2023)

Plane

Трилер, Пригода, Бойовик

Великобританія, США

Пілоту Броуді Торрансу вдається успішно посадити ушкоджений штормом літак на ворожій території. Невдовзі з'ясовується, що вцілілим загрожують войовничі пірати, які хочуть захопити літак та його пасажирів у заручники…