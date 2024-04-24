Відпадні комедії 2023 - на ваш вибір і смак

Мій жахливий сусід

A Man Called Otto

Швеція, США, 2023 рік

Драма, комедія

IMDb: 7,5

"Мій жахливий сусід" — чудова трагікомедія про людину, яка втратила сенс життя. Отто, попри свою зарозумілість, викликає радше співчуття, ніж агресію. Плюс картина показує: навіть злий пенсіонер із суїцидальними нахилами може виправитися, якщо буде комусь потрібен.

Ти тут, Боже? Це я, Маргарет

Are You There God? It's Me, Margaret

США, 2023 рік

Драма, комедія, сімейний

IMDb: 7,4

Сім'я 11-річної Маргарет переїжджає з Нью-Йорка до Нью-Джерсі. Для дівчинки це стає трагедією: їй доведеться не лише залишити школу та друзів, а й поїхати від коханої бабусі. Вже в Джерсі Маргарет дізнається, що її мама росла у християнській сім'ї, а тато – в юдейський. Вона вирішує відвідати церкву та синагогу, щоб обрати релігію для себе…

Місто астероїдів

Asteroid City

США, Німеччина, 2023 рік

Фантастика, драма, мелодрама, комедія

IMDb: 6,6

Телеведучий представляє постановку по п'єсі знаменитого драматурга Конрада Ерпа, де розповідається про вигадане місто Астероїд-Сіті — воно побудоване навколо кратера, який залишився від падіння метеорита. Нині у місті відбувається з'їзд астрономів. Також до Астероїд-Сіті приїжджають діти-вундеркінди та їхні батьки: журналісти, військові, музиканти та актори…

Вартові Галактики. Частина 3

Guardians of The Galaxy

США, Нова Зеландія, Франція, Канада, 2023 рік

Фантастика, бойовик, комедія, пригоди

IMDb: 7,9

На головних героїв нападає невідомий. Ракета отримує тяжкі ушкодження, а Зоряний Лорд із командою намагаються надати допомогу. Так починається фінальна і, здається, найемоційніша частина "Вартових Галактики"…

Ренфілд

Renfield

США, 2023 рік

Комедія, жахи, кримінал, бойовик

IMDb: 6,4

Помічник Дракули на ім'я Ренфілд втомився приносити графу жертви та терпіти його нападки. Він потрапляє до групи допомоги людям, які перебувають у співзалежних відносинах, і розуміє, що сам став жертвою аб'юзу. Тепер він хоче залишити Дракулу, але зробити це не так просто…