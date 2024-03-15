Фільми з Анджеліною Джолі. Підбірка для хорошого вечора

"Лара Крофт: Розкрадача гробниць" (2001)

IMDb - 5,7

Жанр: Пригоди

Шукачка пригод і старовин Лара Крофт вирушає в повну небезпеки подорож, мета якої знайти дві частини старовинного артефакту, здатного керувати часом. Їй протистоїть Манфред Пауелл (Іен Глен), член Ради Ілюмінатів…

"Містер і місіс Сміт" (2005)

Жанр: Комедійний бойовик

IMDb - 6,5

Фільм приніс творцям дев'ять нагород. Анджеліна Джолі здобула дві Teen Choice Award і ще чотири трофеї розділила з Бредом Піттом, який зіграв її чоловіка Джона.

Фахівець технічної підтримки Джейн та інженер Джон одружені досить давно, щоб відчути потребу сходити до сімейного психолога. Нудьга у стосунках швидко зникає, коли з'ясовується, що Джейн і Джон насправді - кілери…

"Підміна" (2008)

Жанр: Трилер

IMDb -7,8

Фільм був заснований на реальній історії, що сталася в Лос-Анджелесі у 1920-х. Фільм номінували на "Оскар", BAFTA та "Золотий глобус". Три нагороди дісталися Джолі як найкращій виконавиці головної ролі.

Повернувшись одного разу додому, телефоністка Крістін Коллінз не знаходить свого 9-річного сина. Через п'ять місяців поліція знаходить хлопчика, але Крістін розуміє, що це не її син…

"Солт" (2010)

Жанр: Бойовик

IMDb - 6,4

Картину нагородили чотирма преміями та номінували на "Оскар". За роль Евелін Солт Джолі здобула номінацію на Saturn Award як найкраща актриса.

Шановна колегами агент ЦРУ Евелін Солт виявляється радянським "кротом", якого викриває перебіжчик Орлов (Даніель Ольбрихський). Поки начальник Солт вагається, вона втікає, щоб убити російського президента…

"Малефісента" / "Чаклунка"(2014)

Жанр: Фільм-казка

IMDb - 6,9

Ремейк та спін-оф знаменитого диснеївського мультфільму "Спляча красуня" (1959) номінували на "Оскар" за дизайн костюмів та на дитячу BAFTA.

Юна фея Малефісента стала жертвою зради друга Стефана (Шарлто Коплі). Вона озлобляється і мріє про помсту. Коли у Стефана народжується дочка, Малефісента вирушає до його замку і проклинає дівчинку…