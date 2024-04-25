Топ фільмів з Люпіта Ніонго

Ми, 2019

США

IMDb: 6.8

Жанр: жахи, трилер

Фільм описує історію сімейної пари, яка разом зі своїми дітьми та друзями вирішує провести відпочинок у відокремленому пляжному будиночку, сподіваючись відпочити та розслабитися. Спочатку все виглядає ідеально, але з наближенням ночі герої розуміють, що їхній спокій порушено…

Код 355, 2022

США / Китай

IMDb: 5.6

Жанр: бойовик

П'ять жінок разом протистоять глобальній організації, яка володіє потужною зброєю. Героїні створюють групу під кодовою назвою "355" і намагаються зробити все, щоб урятувати світ від занурення у повний хаос…

Чорна Пантера, 2018

США

IMDb: 7.3

Жанр: драма, бойовик, фантастика

Після подій фільму “Першого Месника: Протистояння” Т'Чалла повертається до себе на батьківщину – ізольовану та технічно розвинену африканську країну Ваканду, щоб покласти на себе повноваження нового лідера. Однак незабаром Т'Чалле доводиться розпочати боротьбу за трон, оскільки заволодіти владою над Вакандою також прагнуть численні фракції…

Чорна Пантера: Ваканда навіки, 2022

США

IMDb: 6.7

Жанр: фантастика, бойовик, пригоди

Після смерті короля Т`Чали королева Рамонда, Шурі, М`Баку, Окойе та Дора Мілаж борються, щоб захистити Ваканду від світових держав…

12 років рабства, 2013

США / Великобританія

IMDb: 8.1

Жанр: драма, історична біографія

Соломон Нортап жив і працював у Нью-Йорку. Він був успішним і освіченим, у нього була прекрасна родина. Якось йому запропонували привабливу роботу у Вашингтоні. Коли він прибув на місце, його викрали…