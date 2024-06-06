Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Кіно Фільми з Меттью Мак-Конагей. Згадуємо 5 найкращих

Фільми з Меттью Мак-Конагей. Згадуємо 5 найкращих

6 червня, 2024 четвер
22:00
Кіно Меттью Макконахі

Різкий зліт, ціле десятиліття в кайданках ромкомів і нове сходження, яке критики прозвали "МакКонесансом". Мак-Конагей — один із найрізноманітніших акторів голлівудського пантеону

Зміст

"Вовк з Уолл-стріт"

The Wolf of Wall Street (2013)

Жанр: драма, кримінал, біографія, комедія

Режисер: Мартін Скорсезе

У ролях: Леонардо ДіКапріо, Джона Хілл, Марго Роббі, Меттью Мак-Конагей, Кайл Чендлер

"Вовк з Уолл-стріт" - доказ того, що Мак-Конагей може перетворити на шедевр навіть маленьку роль. У тригодинному епосі Мартіна Скорсезе він з'являється всього на кілька хвилин, але це, мабуть, хвилини, що найбільше запам'ятовуються…

 

"Кіллер Джо"

Killer Joe (2011)

Жанр: трилер, драма, кримінал

Режисер: Вільям Фрідкін

У ролях: Меттью Мак-Конагей, Еміль Хірш, Джуно Темпл, Томас Хейден Черч, Джина Гершон

Після перегляду адаптації однойменної п'єси Трейсі Леттса, ви не поглянете без огиди на смажену курку. У кримінальному трилері Вільяма Фрідкіна Мак-Конагей грає брудного поліцейського Джо Купера, який підробляє вбивствами на замовлення…

 

"Контакт"

Contact (1997)

Жанр: фантастика, трилер, драма, детектив

Режисер: Роберт Земекіс

В ролях: Джоді Фостер, Меттью Мак-Конагей, Том Скерріт, Джеймс Вудс, Анджела Бассетт

У цьому заплутаному науково-фантастичному епосі Роберта Земекіса (за однойменним романом Карла Сагана) Меттью Мак-Конагей грає благочестивого проповідника та філософа. Він один з небагатьох, хто вірить героїні Джоді Фостер, переконаній, що ми не одні у Всесвіті…

 

"Зірка шерифа"

Lone Star (1996)

Жанр: драма, детектив, вестерн

Режисер: Джон Сейлз

У ролях: Кріс Крістофферсон, Меттью Мак-Конагей, Кріс Купер, Елізабет Пенья, Міріам Колон

Шериф невеликого містечка (Кріс Купер) розслідує вбивство, яке сталося 40 років тому. Намагаючись розібратися в тому, що трапилося, він дізнається темні секрети свого рідного міста, в тому числі ті, що стосуються його власного батька - колишнього шерифа (його грає Мак-Конагей- актор з'являться у флешбеках)...

 

"Порок"

Frailty (2001)

Жанр: детектив, трилер, кримінал

Режисер: Білл Пекстон

У ролях: Білл Пекстон, Меттью Мак-Конагей, Пауерс Бут, Метью О'Лірі, Джеремі Самптер

Мак-Конагей грає не врівноважену молоду людину, яка приходить до агента ФБР і розповідає, що його молодший брат — серійний убивця в розшуку, який продовжує "місію" їхнього несамовитого батька. Сюжет розгортається у тривожну готичну історію, яку зняв Білл Пекстон (він же зіграв екранного батька Мак-Конагей  — людину, переконану в тому, що Бог дав йому завдання вбивати демонів, що вселилися в людей)...


 
Теги:
Новини
Суспільство
Культура
Читайте також:
Володимир Зеленський
4 червня, 2024 вiвторок
"Зеленський став власником одного з найбільших казино Європи": роспропаганда вигадала новий фейк
5 червня, 2024 середа
Наталка Діденко розповіла, де чекати на дощі, шквали та град 6 червня
Сергій Згурець
Автор Сергій Згурець
4 червня, 2024 вiвторок
Україна отримає новий ЗРК, який за окремими показниками краще, ніж Patriot. Колонка Сергія Згурця
Київ
+24°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.07
    Купівля 40.07
    Продаж 40.65
  • EUR
    Купівля 43.54
    Продаж 44.35
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, четвер
6 червня
23:04
Ексклюзив
Руслан Стефанчук
Стефанчук припустив, коли відбудеться призначення нових міністрів на вакантні місця
23:02
відновлення електропостачання
В Україні запрацює додатковий блок на АЕС, який тимчасово покращить ситуацію в енергетиці: в Укренерго назвали дату
22:48
Куба
Росія відправила військові кораблі до Куби для навчань поблизу США
22:34
Ексклюзив
Китай
Китай - ідеологічний ворог демократичної Європи і України, - Рибачук
22:30
Саміт ЄС, Емманюель Макрон
Макрон дозволив Україні завдавати ударів по РФ французькою зброєю
22:19
дитячий садок
Упорядкували доступ до дошкільної освіти й питання заробітних плат вихователів дитсадочків: у комітеті ВР розповіли про законопроєкт
22:00
mirage 2000
Франція планує передати Україні військові літаки Mirage 2000, - Макрон
21:56
Ексклюзив
Енергетика
Ексміністр палива та енергетики Плачков розповів, скільки потрібно грошей та часу для відновлення енергосистеми
21:28
Telegram
У Telegram з'явилася внутрішня валюта: як нею скористатися і що можна придбати
21:01
Юлія Свириденко
Дефіцит працівників через мобілізацію: міністерка економіки заявила про необхідність перекваліфікації жінок на "чоловічі" професії
20:53
вуличне освітлення
Ввечері 6 червня у 12 регіонах України й Києві застосовують аварійні відключення електроенергії
20:45
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
"Понад добу в повітрі": нові українські БПЛА, морський удар ГУР по Криму та ситуація на фронті. Колонка Сергія Згурця
20:42
зерно, зернова угода
Росіяни вивезли 34 тис. тонн українського збіжжя до п'яти країн за квотами, не сплачуючи мито, - розслідування
20:39
Ексклюзив
Україна - Євросоюз
60% європейців підтримують постачання зброї для України, - кореспондент Укрінформу з Брюсселю Шкурко
20:37
фейк
"Україна готує провокації, щоб підігріти інтерес перед Самітом миру": російські фейки і маніпуляції за 6 червня
20:21
Петер Сіярто
Сіярто заявив, що енергопостачання Угорщини неможливе без РФ
20:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини  834-го дня війни: українські морпіхи розгромили ворогів у Вовчанську, а Верховна Рада ратифікувала угоду на 50 млрд євро
19:49
Ексклюзив
Щонайменше 30 журналістів перебувають у російській неволі, - голова НСЖУ
19:43
Міжнародний кримінальний суд
На чолі з Медведєвим: правозахисники скерували до Гааги пропозицію про ордери на арешт шістьох пропагандистів РФ
19:37
Євгенія Дудка
Загинула від поранення внаслідок атаки РФ: речниці ДСНС Євгенії Дудці Зеленський присвоїв відзнаку "За оборону України"
19:33
Серіал за грою The Last of Us може отримати чотири сезони
19:17
Україна Японія
Японія надала Україні 101 транспортний засіб, зокрема інженерні Morooka PC-065B
18:57
Забезпечив підрив Каховської ГЕС: генерал-полковнику ЗС РФ оголосили підозру
18:49
На фото: гурт The Beatles
Стало відомо, хто зіграє музикантів The Beatles у сольних фільмах про кожного з них
18:43
світло
По всій Україні 7 червня діятимуть ліміти на споживання електроенергії, - Укренерго
18:38
Ексклюзив
ЄСПЛ
Україна у п'ятірці лідерів за кількістю заяв до ЄСПЛ і тенденція погіршується, - адвокатка Пушина
18:36
Інтерсіті
Укрзалізниця запустила новий швидкісний поїзд сполученням Київ - Львів
18:24
Російські окупанти без опізнавальних знаків у Криму у 2014 році
Росіяни планують сформувати на ТОТ чотирьох областей України новий "федеральний округ"
18:23
прапор України, Львів
Україна повернула з окупованих територій ще трьох дітей
18:20
НАТО планує надавати Україні більше розвідданих про можливості Росії у сфері РЕБ, - ЗМІ
18:14
Ексклюзив
вибухи на російських НПЗ
СБУ за останні 2 місяці вразила нафтопереробні потужності Росії, які приносять ворогу 55% експортного виторгу
18:07
OPINION
Віталій Портников
Інтерв'ю Путіна: головне
18:01
підводний човен
У росіян з'явилася змога перезаряджати підводні човни в Новоросійську, - Плетенчук
18:00
військовий квиток, мобілізація
Нардеп Горбенко назвав умову, за якої мобілізація буде ефективнішою
17:57
Ексклюзив
Байден проти Путіна
"Варити жабу, підвищуючи градус, щоб не вистрибнула": Defense Express про заяву Байдена щодо використання зброї США на 200 миль
17:52
Польський кордон з Білоруссю
У Польщі помер військовий, на якого напала група мігрантів на кордоні з Білоруссю
17:45
Каховська ГЕС
Письменник Євген Лір пише англійською книгу про підрив росіянами Каховської ГЕС
17:38
Олександр Сирський
Скорочення штату Генштабу й реформи: Сирський розповів, що передбачає стратегія розвитку ЗСУ до 2035 року
17:29
Верховна Рада
Більше часу на науку та професійне зростання: ВРУ ухвалила законопроєкт про зменшення навантаження для викладачів ЗВО
17:10
Німеччина уряд
На випадок агресії РФ: у Німеччині оновили план тотальної оборони часів холодної війни
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV