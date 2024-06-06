Фільми з Меттью Мак-Конагей. Згадуємо 5 найкращих
Різкий зліт, ціле десятиліття в кайданках ромкомів і нове сходження, яке критики прозвали "МакКонесансом". Мак-Конагей — один із найрізноманітніших акторів голлівудського пантеону
"Вовк з Уолл-стріт"
The Wolf of Wall Street (2013)
Жанр: драма, кримінал, біографія, комедія
Режисер: Мартін Скорсезе
У ролях: Леонардо ДіКапріо, Джона Хілл, Марго Роббі, Меттью Мак-Конагей, Кайл Чендлер
"Вовк з Уолл-стріт" - доказ того, що Мак-Конагей може перетворити на шедевр навіть маленьку роль. У тригодинному епосі Мартіна Скорсезе він з'являється всього на кілька хвилин, але це, мабуть, хвилини, що найбільше запам'ятовуються…
"Кіллер Джо"
Killer Joe (2011)
Жанр: трилер, драма, кримінал
Режисер: Вільям Фрідкін
У ролях: Меттью Мак-Конагей, Еміль Хірш, Джуно Темпл, Томас Хейден Черч, Джина Гершон
Після перегляду адаптації однойменної п'єси Трейсі Леттса, ви не поглянете без огиди на смажену курку. У кримінальному трилері Вільяма Фрідкіна Мак-Конагей грає брудного поліцейського Джо Купера, який підробляє вбивствами на замовлення…
"Контакт"
Contact (1997)
Жанр: фантастика, трилер, драма, детектив
Режисер: Роберт Земекіс
В ролях: Джоді Фостер, Меттью Мак-Конагей, Том Скерріт, Джеймс Вудс, Анджела Бассетт
У цьому заплутаному науково-фантастичному епосі Роберта Земекіса (за однойменним романом Карла Сагана) Меттью Мак-Конагей грає благочестивого проповідника та філософа. Він один з небагатьох, хто вірить героїні Джоді Фостер, переконаній, що ми не одні у Всесвіті…
"Зірка шерифа"
Lone Star (1996)
Жанр: драма, детектив, вестерн
Режисер: Джон Сейлз
У ролях: Кріс Крістофферсон, Меттью Мак-Конагей, Кріс Купер, Елізабет Пенья, Міріам Колон
Шериф невеликого містечка (Кріс Купер) розслідує вбивство, яке сталося 40 років тому. Намагаючись розібратися в тому, що трапилося, він дізнається темні секрети свого рідного міста, в тому числі ті, що стосуються його власного батька - колишнього шерифа (його грає Мак-Конагей- актор з'являться у флешбеках)...
"Порок"
Frailty (2001)
Жанр: детектив, трилер, кримінал
Режисер: Білл Пекстон
У ролях: Білл Пекстон, Меттью Мак-Конагей, Пауерс Бут, Метью О'Лірі, Джеремі Самптер
Мак-Конагей грає не врівноважену молоду людину, яка приходить до агента ФБР і розповідає, що його молодший брат — серійний убивця в розшуку, який продовжує "місію" їхнього несамовитого батька. Сюжет розгортається у тривожну готичну історію, яку зняв Білл Пекстон (він же зіграв екранного батька Мак-Конагей — людину, переконану в тому, що Бог дав йому завдання вбивати демонів, що вселилися в людей)...
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