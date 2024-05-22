Топ-5 фільмів з Рейчел Вайс
Рейчел Вайс – британська актриса. Лауреат премії "Оскар" (2006), "Золотий глобус" (2006), BAFTA (2019) та Гільдії кіноакторів США (2006). За словами Рейчел, вона виросла в "інтелектуально-розумному єврейському будинку" і вважає себе єврейкою. Акторка має сестру Мінні, художницю за професією
"Відданий садівник"
2005
Картина отримала статуетки "Оскар" та "Золотий глобус", і обидві - заслуга Рейчел Вайс. Незважаючи на те, що їй дісталася роль другого плану, вона стала головною родзинкою фільму…
"Фонтан"
2006
Алюзія на Біблію, історію створення Землі та гріхопадіння Адама і Єви. Ми б зовсім не були проти, якби нашими предками були Х'ю Джекман та Рейчел Вайс…
"Агора"
2009
Пригодницька стрічка про Єгипет в арсеналі Вайс, де вона зіграла головну героїню. Мабуть, коли шукали актрису на роль Гіпатії, згадали про вдалу Мумію і запросили Рейчел. Незважаючи на те, що вона блискуче впоралася з роллю мудрої та мужньої героїні…
"Молодість"
2015
Соррентіно зміг передати її сексуальність, і бунтарство, і чарівність, і почуття гумору, і розпач. З усіх героїв картини співчувати й співпереживати ви будете тільки Рейчел, тому що ніяк не зможете зрозуміти, як можна уникнути такої приголомшливої жінки…
"Фаворитка"
2018
Шалена британська комедія, в якій за кращі традиції Англії та типовий для цієї країни цинічний та дивний гумор відповідають насамперед Вайс та Колман. Боротьба головних героїнь за увагу королеви - феміністське протистояння, якого ми заслуговуємо…
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 39.66 Купівля 39.66Продаж 40.13
- EUR Купівля 42.94Продаж 43.67
- Актуальне
- Важливе