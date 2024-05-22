Топ-5 фільмів з Рейчел Вайс

"Відданий садівник"

2005

Картина отримала статуетки "Оскар" та "Золотий глобус", і обидві - заслуга Рейчел Вайс. Незважаючи на те, що їй дісталася роль другого плану, вона стала головною родзинкою фільму…

"Фонтан"

2006

Алюзія на Біблію, історію створення Землі та гріхопадіння Адама і Єви. Ми б зовсім не були проти, якби нашими предками були Х'ю Джекман та Рейчел Вайс…

"Агора"

2009

Пригодницька стрічка про Єгипет в арсеналі Вайс, де вона зіграла головну героїню. Мабуть, коли шукали актрису на роль Гіпатії, згадали про вдалу Мумію і запросили Рейчел. Незважаючи на те, що вона блискуче впоралася з роллю мудрої та мужньої героїні…

"Молодість"

2015

Соррентіно зміг передати її сексуальність, і бунтарство, і чарівність, і почуття гумору, і розпач. З усіх героїв картини співчувати й співпереживати ви будете тільки Рейчел, тому що ніяк не зможете зрозуміти, як можна уникнути такої приголомшливої жінки…

"Фаворитка"

2018

Шалена британська комедія, в якій за кращі традиції Англії та типовий для цієї країни цинічний та дивний гумор відповідають насамперед Вайс та Колман. Боротьба головних героїнь за увагу королеви - феміністське протистояння, якого ми заслуговуємо…