Топ-5 фільмів з Різ Візерспун

Значить, війна

ThisMeans War (2012)

Безшабашна екшн-комедія від МакДжи (у картині задіяні Том Харді, Кріс Пайн, Різ Уізерспун і Тіль Швайгер) – начебто і приклад "фільму на вечір", подивитися та забути, але особлива атмосфера і стиль виводить картину далеко за межі жанру. Не останню роль тут, звичайно, зіграли і актори, і розкішна постановка драйвів. Загалом, проходити повз сагу про двох друзів – агентів ЦРУ точно не варто…

Брехня на порятунок

The Good Lie (2014)

Сувора драма Філіпа Фалардо цілком і повністю побудована на образі героїні Різ Уізерспун (на другому плані задіяні Арнольд Окенг та Хер Дуані). Йтиметься про соціально адаптацію біженців із Судану, які починають життя наново в Канзас-Сіті. Розцвічена всіма фарбами емоцій та прикрашена фактурними образами картина нікого не залишить байдужим…

Води слонам!

Water for Elephants (2011)

Стрічка Френсіса Лоуренса була приречена на успіх хоча б через акторів (Роберт Паттінсон, Різ Візерспун, Крістоф Вальц) – отже, за часів Великої депресії студент Якоб кидає навчання та приєднується до циркового шоу Benzini Brothers. Там на нього чекає море пригод, а також любовний трикутник із наїзницею Марленою – дружиною жорстокого дресирувальника Августа. Якщо і є у світі майже ідеальна драма-мелодрама – вона перед вами…

Жорстокі ігри

Cruel Intentions (1999)

Культовий трилер Роджера Камбла, в якому героїня Різ Уізерспун не загубилася на тлі Сари Мішель Геллар та Райана Філіпа, знято за твором Шодерло де Лакло. Сучасний Казанова і фатальна красуня вигадують собі розваги і шукають жертву - з кожною хвилиною екранного часу напруга наростає, а розв'язка, зовсім вибиває ґрунт з-під ніг…

Переступити межу

Walkthe Line (2005)

Обласканий критикою музичний байопік Джеймса Менголда базується на розкішній грі Хоакіна Фенікса та Різ Візерспун. Перед нами пройде життя зірки кантрі Джонні Кеша та його кохання з Джун Картер – злети та падіння, досягнення, мрії та втрати, у ці хвилі пам'яті складно не закохатися…