Топ- 5 - новинки 2024 жанру мелодрама
Наша чергова п’ятірка кіноновинок - цього разу в жанрі мелодрами
Претенденти
Challengers, США, 2024
Любовний трикутник на тенісному турнірі в об'єктиві італійця Луки Гуаданьїно. Головні ролі виконали Зендая, Джош О'Коннор та Майк Файст, а саундтрек написали Трент Резнор та Аттікус Росс…
Думка про тебе
The Idea of You, США, 2024
Сорокарічна розведена жінка (Енн Хетеуей) привозить дочку на музичний фестиваль «Коачелла» і несподівано заводить бурхливий роман зі співаком із популярного бойз-бенду (Ніколас Галіцин) набагато молодше за себе…
Мати нареченої
Mother of the Bride, США, 2024
Романтична комедія Netflix від режисера «Поганих дівчаток» Марка Уотерса з Брук Шілдс та Бенджаміном Бреттом у головних ролях. Сюжет: дівчина знайомить матір зі своїм обранцем, а той виявляється сином людини, з якою вона колись мала інтрижку…
Хлопці з татуювання. Прямо в серце
Monkey Man, США, 2024
Хороші дівчатка люблять поганих хлопців – так було й так буде. І Шоу Лендон, яка закохалася в Рула Арчера з першого погляду, — не виняток із правил. Однак що може бути спільного у скромної студентки-відмінниці з лихим татуйованим бабником і бунтарем?..
Моя дівчина робот
Teri Baaton Mein Aisa Uljha Jiya, Індія, 2024
Аріан (Шахид Капур) не в змозі знайти ідеальну супутницю життя. Він зустрічає ідеальну дівчину Сіфру (Кріті Санон) під час офіційного завдання в США і закохується в неї лише для того, щоб пізніше виявити, що це нереальна історія кохання…
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