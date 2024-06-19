Топ- 5 - новинки 2024 жанру мелодрама

Претенденти

Challengers, США, 2024

Любовний трикутник на тенісному турнірі в об'єктиві італійця Луки Гуаданьїно. Головні ролі виконали Зендая, Джош О'Коннор та Майк Файст, а саундтрек написали Трент Резнор та Аттікус Росс…

Думка про тебе

The Idea of ​​You, США, 2024

Сорокарічна розведена жінка (Енн Хетеуей) привозить дочку на музичний фестиваль «Коачелла» і несподівано заводить бурхливий роман зі співаком із популярного бойз-бенду (Ніколас Галіцин) набагато молодше за себе…

Мати нареченої

Mother of the Bride, США, 2024

Романтична комедія Netflix від режисера «Поганих дівчаток» Марка Уотерса з Брук Шілдс та Бенджаміном Бреттом у головних ролях. Сюжет: дівчина знайомить матір зі своїм обранцем, а той виявляється сином людини, з якою вона колись мала інтрижку…

Хлопці з татуювання. Прямо в серце

Monkey Man, США, 2024

Хороші дівчатка люблять поганих хлопців – так було й так буде. І Шоу Лендон, яка закохалася в Рула Арчера з першого погляду, — не виняток із правил. Однак що може бути спільного у скромної студентки-відмінниці з лихим татуйованим бабником і бунтарем?..

Моя дівчина робот

Teri Baaton Mein Aisa Uljha Jiya, Індія, 2024

Аріан (Шахид Капур) не в змозі знайти ідеальну супутницю життя. Він зустрічає ідеальну дівчину Сіфру (Кріті Санон) під час офіційного завдання в США і закохується в неї лише для того, щоб пізніше виявити, що це нереальна історія кохання…