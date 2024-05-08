У Disney заявили, що випускатимуть менше фільмів Marvel, та пояснили чому

Про це пише NME.

Генеральний директор студії The Walt Disney Company Боб Айгер, яка володіє Marvel Entertainment, поділився, що компанія планує надалі випускати менше супергеройських фільмів. Як заявив Айгер, Disney має намір зосередитися на якості, а не на кількості.

У розмові з аналітиками Волл-стріт гендиректор підтвердив, що планує випускати не більше трьох нових фільмів Marvel на рік, а також лише два телесеріали в Marvel Cinematic Universe (MCU). Керівник студії пояснив, що цей план є частиною загальної стратегії Disney - вони зосереджуватимуться на якості, а не на кількості, і це стосується, зокрема, їхніх ресурсів Marvel.

"Ми збираємося повільно зменшувати обсяги та, ймовірно, переходити до двох серіалів на рік замість того, щоб випускати чотири, і скоротити випуск фільмів з, можливо, чотирьох на рік до двох або максимум трьох. Ми наполегливо працюємо над тим, яким буде цей шлях", - наголосив Айгер.

Він продовжив, що в MCU вийде "кілька хороших фільмів у 2025 році", а далі вони зосередяться на нових "Месниках". Айгер додав, що довіряє команді і радий результатам.

На цей момент у 2025 році заплановано вихід чотирьох фільмів Marvel: "Капітан Америка: Прекрасний новий світ", "Громовержці", "Фантастична четвірка" та "Блейд: Вбивця вампірів", а на 2026 рік заплановано ще чотири, зокрема п’ятий фільм "Месники".

Рішення зменшити кількість фільмів було ухвалене після низки гучних касових розчарувань для студії. Єдиним новим фільмом у MCU у 2024 році стане "Дедпул і Росомаха", який вийде 26 липня.

Нещодавно вийшов новий трейлер фантастичного екшену "Дедпул і Росомаха", який побив рекорд за кількістю лайливих слів серед всіх трейлерів фільмів Marvel.