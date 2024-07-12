Universal Pictures оголосила дату виходу нової частини "Посіпак"

Про це пише Deadline.

Студія Illumination Entertainment, яка входить до Universal, оголосила, що випустить анімаційний фільм "Посіпаки 3" 30 червня 2027 року. Це повідомлення було поширене після того, як стало відомо, що остання, четверта, частина анімаційної франшизи "Нікчемний я" зібрала в світовому прокаті $255 млн. Мультик про посіпак - істот жовтого кольору з "Нікчемного я" - є спін-офом оригінальної франшизи.

Сценарій до "Посіпак 3" написав Браян Лінч ("Посіпаки", "Секрети домашніх тварин"), а режисером став номінант на премію "Оскар" П’єр Коффін, режисер перших трьох фільмів "Нікчемний я" та першого фільму "Посіпаки". Коффін також озвучував міньйонів з моменту їхнього кінодебюту в 2010 році.

Продюсерами фільму стануть засновник і генеральний директор Illumination Кріс Меледандрі та Білл Раян.

Загалом мультфільми "Нікчемний я" та "Посіпаки" зібрали в світовому прокаті близько $5 млрд.

"Нікчемний я 4" вийшов у прокат 3 липня і окупився за перші дні прокату, зібравши $229,5 млн.