Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Кіно Universal Pictures оголосила дату виходу нової частини "Посіпак"

Universal Pictures оголосила дату виходу нової частини "Посіпак"

12 липня, 2024 п'ятниця
11:32
Кіно Посіпаки з "Нікчемного я 4"

Після успіху в кінопрокаті анімаційного фільму "Нікчемний я 4" студія Universal Pictures повідомила про вихід третього мультика "Посіпаки", що є спін-офом оригінальної стрічки

Зміст

Про це пише Deadline.

Студія Illumination Entertainment, яка входить до Universal, оголосила, що випустить анімаційний фільм "Посіпаки 3" 30 червня 2027 року. Це повідомлення було поширене після того, як стало відомо, що остання, четверта, частина анімаційної франшизи "Нікчемний я" зібрала в світовому прокаті $255 млн. Мультик про посіпак - істот жовтого кольору з "Нікчемного я" - є спін-офом оригінальної франшизи.

Сценарій до "Посіпак 3" написав Браян Лінч ("Посіпаки", "Секрети домашніх тварин"), а режисером став номінант на премію "Оскар" П’єр Коффін, режисер перших трьох фільмів "Нікчемний я" та першого фільму "Посіпаки". Коффін також озвучував міньйонів з моменту їхнього кінодебюту в 2010 році.

Продюсерами фільму стануть засновник і генеральний директор Illumination Кріс Меледандрі та Білл Раян.

Загалом мультфільми "Нікчемний я" та "Посіпаки" зібрали в світовому прокаті близько $5 млрд.

"Нікчемний я 4" вийшов у прокат 3 липня і окупився за перші дні прокату, зібравши $229,5 млн.

Теги:
Культура
Читайте також:
Андрій Хливнюк
10 липня, 2024 середа
"За Охматдит": лідер Бумбокса та військовий Хливнюк показав, як помстився окупантам
Рада безпеки ООН
10 липня, 2024 середа
РФ влаштувала в ООН ланч із котлетою по-київськи після засідання Радбезу щодо удару по Охматдиту
спека
11 липня, 2024 четвер
Наталка Діденко розповіла, коли в Україні очікувати послаблення спеки
Київ
+33°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.74
    Купівля 40.74
    Продаж 41.25
  • EUR
    Купівля 44.16
    Продаж 44.94
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, п'ятниця
12 липня
11:31
Албанія протести
В Албанії антиурядовий протест: опозиція закидала будівлю уряду та мерію коктейлями Молотова
11:29
Ексклюзив
окупанти в Криму
У росіян закінчується механізований ресурс, - "Інформаційний спротив"
11:15
Огляд
світ, міжнародний огляд
Ціна помилок Байдена на саміті НАТО та мотиви листоноші Орбана. Акценти світових ЗМІ 12 липня
11:14
Спека у Києві
Температура до +42 °C: Наталка Діденко розповіла, якою буде погода 13 липня
11:04
Додаток "Дія"
Бронювання та дозвіл на зброю: Мінцифра анонсувала 5 нових сервісів для Дії
10:54
F-16
Прем'єрка Данії відповіла, чи зможе Україна бити по території РФ винищувачами F-16
10:42
спека
У Києві та ще 10 регіонах України зафіксували нові температурні рекорди
10:38
Китайська військова делегація приїхала до Білорусі: обговорюють тилове співробітництво
10:20
Олена Зеленська і Вікторія Стармер
"Багато спільних тем": Зеленська зустрілася з новою першою леді Великої Британії та запросила її на саміт щодо безпеки дітей
10:16
Канада
Канада виділила понад $280 млн для навчання українських пілотів на винищувачах F-16
10:16
Оновлено
сили ППО
РФ атакувала Україну ракетами і дронами: на Київщині та Хмельниччині працювала ППО
10:07
OPINION
Юрій Фізер
Україна - "ахіллесова п’ята" НАТО
10:00
Огляд
Кір Стармер
Пропонував скасувати монархію і судився з McDonald's: хто такий новий прем'єр Британії Кір Стармер
09:59
Ексклюзив
ракетна атака на Охматдит
Спосіб "зоряний напад": Згурець пояснив, яку тактику РФ застосувала для масованого удару, зокрема по Охматдиту
09:58
Володимир Зеленський та Джо Байден
Зеленський провів низку зустрічей під час саміту НАТО у Вашингтоні: деталі
09:30
Партнерський матеріал
Життя в окупації: адвокатка пояснила різницю між вимушеною співпрацею і свідомим колабораціонізмом
09:27
Олена Зеркаль
Ситуація в енергосистемі дуже непроста, на деяких станціях зафіксували до 20 прильотів, - Зеркаль
09:26
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 12 липня: скільки коштують долар та євро
09:23
У Києві помер 7-річний хлопчик з Прикарпаття, який був у Охматдиті під час російської атаки
У Києві помер 7-річний хлопчик з Прикарпаття, який був у Охматдиті під час російської атаки
09:14
У Норвезькому морі зіткнулися російські корабель і глибоководний апарат, - ГУР
09:11
шпигун
В Австралії заарештували військову та її чоловіка за підозрою у шпигунстві на користь Росії
08:36
Оновлено
Ввечері 11 липня авіація РФ ударила по Харківщині: троє людей загинуло, 8 поранено
08:30
сили ППО
Повітряні сили знищили 5 ракет Х-101 та 11 дронів
08:21
ЗСУ, військові
Минулої доби на фронті відбулося 120 боєзіткнень: ворог штурмував на 12 напрямках
08:20
Загиблі кити
Наймасовіша загибель за кілька десятиліть: на узбережжя Шотландії викинулися 77 гринд
08:01
Луганська область
Громадський транспорт в окупованому Луганську під загрозою зупинення, - очільник ОВА
08:00
OPINION
Віктор Таран
Чи допоможе Польща "закрити небо" Україні?
07:53
Олімпійська збірна РФ
"Нас це влаштовує": у Мінспорту прокоментували відмову російських спортсменів їхати на Олімпіаду-2024
07:44
Володимир Зеленський та Джо Байден
Байден під час виступу помилково назвав Зеленського "президентом Путіним"
07:35
смерть рашистським окупантам
Армія РФ за добу війни в Україні втратила 1030 військових, 48 артсистем і 9 танків
07:30
Віктор Орбан
Орбан зустрівся з Трампом і обговорив із ним війну в Україні, назвавши це "місією миру"
07:30
Огляд
бронеавтомобіль Roshel Senator APC
Можна пережити будь-яку катастрофу: що таке бронемашина Roshel Senator і як українці в Канаді роблять техніку для ЗСУ
07:27
землетрус
У Польщі через землетрус загинув шахтар, один залишається під землею, є постраждалі
07:08
Австралія
Австралія пообіцяла Україні найбільший з початку великої війни пакет військової допомоги на $250 млн
06:59
Джо Байден
Деякі радники Байдена шукають, як переконати його знятися з перегонів, - NYT
06:37
в'язниця
Історії в'язнів, які опинилися в окупації: в Києві представили документальну стрічку "Поверніть мене додому"
06:31
Оновлено
десантний корабель РФ "Новочеркаськ"
Росія завела ракетоносії в Чорному морі до пунктів базування
06:24
Байден проти Путіна
Байден розповів, коли буде готовий до розмови з Путіним
04:27
Дмитро Пєсков
"По Охматдиту прилетіла натовська ракета, яка збилась з курсу": російські фейки і маніпуляції за 11 липня
03:13
УПЛ: визначився розклад матчів 1-го туру
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV