Уперше після пандемії COVID-19: за трансляцією "Оскара" стежила рекордна кількість глядачів
Трансляцію церемонії "Оскар-2024", з якої не вирізали промову режисера "20 днів у Маріуполі" Мстислава Чернова, дивилися 19,5 млн глядачів, що стало рекордом з 2020 року
Про це пише Variety.
Пряма трансляція 96-ї щорічної церемонії вручення премії "Оскар" зібрала 19,5 млн глядачів на телеканалі ABC. Передача отримала рейтинг 3,8 серед дорослих віком 18-49 років.
Вона стала найпопулярнішою церемонією "Оскар" з 2020 року та ознаменувала третій рік поспіль зростання кількості глядачів. Телетрансляція 2021 року, на яку сильно вплинула пандемія COVID-19, зібрала найнижчу кількість глядачів за весь час – 10,4 млн глядачів. У 2022 році показник піднявся до 16,6 млн, а у 2023-му сягнув 18,8 млн.
Відразу після церемонії вручення премії «Оскар» спеціальний епізод серіалу «Початкова школа Еббота» отримав нові рекорди як у загальній кількості глядачів у прямому ефірі, так і в тому ж дні та в демо-версії з 6,9 мільйона та рейтингом 1,42 відповідно.
Цьогорічна кількість глядачів шоу зросла лише на 4% у загальній кількості глядачів. Слід також зазначити, що цьогоріч шоу розпочалося на годину раніше, ніж у минулі роки. Це могло позитивно вплинути на кількість глядачів.
Найвищий показник відзначили в останні пів години церемонії – 21,9 млн людей, коли журі оголошували переможців чотирьох головних номінацій: найкращий актор, найкраща акторка, найкращий режисер і найкращий фільм.
У Лос-Анджелесі оголосили лауреатів 96-ї кінопремії "Оскар". Головну та основні нагороди виграв фільм Крістофера Нолана - "Оппенгеймер". Україна вперше отримала "Оскар" - фільм Мстислава Чернова "20 днів у Маріуполі" переміг у номінації "Найкращий повнометражний документальний фільм".
З міжнародної телеверсії "Оскара-2024" вирізали номінацію, у якій здобула перемогу стрічка "20 днів у Маріуполі". У Disney Entertainment пояснили це часовими обмеженнями, оскільки хронометраж трансляції - 90 хвилин. Вибір номінацій, які увійдуть до скороченої версії визначали заздалегідь - кілька тижнів тому.
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