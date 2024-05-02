Вийшов тизер документального фільму "Нам своє робить" про гумор в армії

Тизер оприлюднили на YouTube-каналі "Вавилон’13".

Український режисер Костянтин Кляцкін ("Крим, як це було", "Мистецтво в країні війни") зняв новий документальний фільм "Нам своє робить".

"Наприкінці 2023 року ми проїхали тисячі кілометрів, питаючи військових: чи можна жартувати на війні? 17-та окрема танкова бригада, медична служба Інтернаціонального легіону, група "Тора" та група "Молота" розповіли нам про те, як гумор допомагає у воєнному побуті", - зазначили творці фільму.

Над документальною стрічкою працювали оператор-постановник Павло Липа, продюсер Сергій Малярчук, звукорежисер Василь Явтушенко та композитор Роман Вишневський. Фільм створений студією DocNoteFilms, яка почала свій документальний шлях у 2013 році в рамках проєкту "Вавилонʼ13".

"Різні ділянки фронту, різні підрозділи, різні спеціальності та досвід – але спільне розуміння, що саме гумор допомагає переживати найбільші навантаження та триматися стійко та вперто", - додали кіноматографісти.

Документальний фільм "Нам своє робить" вийде в середині травня на YouTube-каналі "Вавилон’13" та на Суспільному. Проєкт створено за підтримки Українського ветеранського фонду.



