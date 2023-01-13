"Мистецтво в країні війни": Еспресо покаже новий документальний серіал
16 січня телеканал Еспресо презентує першу серію нового документального серіалу від кінематографістів студії DocNoteFilms, створеного у співпраці з об’єднанням кінематографістів BABYLON’13
Серіал – це 25 історій митців, які залишилися в країні та продовжили творити. Географія проєкту охоплює не лише Київ – зйомки відбувалися в Ужгороді, Чернівцях, Львові, Полтаві та інших містах.
Консультанткою проєкту стала мистецтвознавиця Катерина Липа.
Автори серіалу шукають відповідь на питання – чи є місце митцю та мистецтву в країні, що воює, і яке воно?
Режисер циклу та співзасновник DocNoteFilms Костянтин Кляцкін розповідає:
"Цей проєкт був придуманий у квітні, коли всі представники культурного сектору не розуміли свого місця у країні, що воює. Багато з моїх колег волонтерили, будували барикади або взагалі нічого не робили, бо були розгублені та не знали, чим можуть бути корисні. Коли ми почали знімати митців з абсолютно різних сфер, то побачили, що питання, де ж зараз є місце митця, хвилювало всіх. І кожен по-своєму його розв’язав. І тепер українське мистецтво не просто рефлексує війну, але й формує наративи, що направлятимуть нашу культуру в наступні роки".
Серед героїв циклу – живописці Катерина Косьяненко та Матвій Вайсберг, графіки Олеся Джураєва та В'ячеслав Снісаренко, композитор Олексій Шмурак, поетеса Світлана Поваляєва та інші.
Серіал демонструватиметься на Еспресо з 16 січня до 17 лютого, по буднях об 11:10.
Нагадаємо, студія DocNoteFilms – це група професіоналів, яка почала свій документальний шлях у 2013 році в рамках проєкту BABYLON’13 і фіксує розвиток громадянського суспільства в Україні, знаходячись у вирі подій.
"Мистецтво в країні війни" став першим проєктом студії із початку повномасштабного російського вторгнення. У попередньому доробку команди – повнометражні документальні фільми "Крим, як це було" про військових, які не зрадили присязі, "Крихка свобода" про полонених Луганської ОДА, "Поліські Тенета" про долю міста Поліське у Чорнобильській зоні, документальний серіал про ветеранів АТО "Крутий Заміс" та інші роботи. Співзасновники проєкту Костянтин Кляцкін та Павло Липа також є членами об’єднання документалістів BABYLON’13.
BABYLON’13 ("Вавилон’13") — незалежне об’єднання кінематографістів, що утворилося на початку Революції гідності. Під час повномасштабного вторгнення Росії кінематографісти об’єднання продовжили працювати та знімати війну.
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