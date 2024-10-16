Вийшов трейлер української драми про підлітків 1990-х "Назавжди-Назавжди"
В український прокат 21 листопада виходить повнометражний дебют української режисерки Анни Бурячкової "Назавжди-Назавжди", присвячений підліткам, які вижили в 1990-х
Трейлер оприлюднили на YouTube.
Кінодистрибʼютор FILM.UA Group представив офіційний трейлер драми режисерки Анни Бурячкової "Назавжди-Назавжди". Фільм, що є повнометражним дебютом режисерки, розповідає про підлітків, які зростали у 1990-ті. Це стрічка про навички відстоювати свої кордони у всіх сенсах. Про еру до гаджетів, коли все було наелектризоване гормонами та мерехтливою свободою.
Головна героїня фільму, старшокласниця Тоня, переходить зі школи в центрі міста до іншої, в спальному районі, та потрапляє до компанії відчайдушних підлітків. Незабаром Тоня закохується в Журіка, а трохи згодом у Саню. Вона опиняється у центрі пристрасного любовного трикутника, де всі почуття палають на повну. Водночас її переслідує складне минуле. У цьому світі майже дорослих Києва наприкінці 1990-х немає місця для напівтонів: палке кохання — назавжди, непохитна дружба — назавжди, життєва драма — назавжди.
Головні ролі у стрічці виконали Аліна Чебан, Захар Шадрін, Артур Алієв, Єлизавета Цілик, Дар'я Жихарська.
"Цей фільм - пісня любові, присвячена розгубленим підліткам кінця 90-х, які виросли серед пострадянської руїни, добре засвоївши правило - якщо тебе ніхто не полюбить, ти не виживеш. У пошуках цієї любові та верифікації свого існування в очах інших ми й жили, толеруючи насильство та несправедливість. Тим, хто, навчився згодом обирати себе, відстоювати власні кордони, як в приватному, так і в суспільному житті, а найголовніше - на рівні країни та нашої незалежності", - каже про фільм Бурячкова.
Цьогоріч "Назавжди-назавжди" був показаний на Каннському кіноринку. Світова премʼєра режисерського дебюту Бурячкової відбулася на 80-му Венеційському міжнародному кінофестивалі.
Фільм також брав участь у Міжнародному кінофестивалі в Норвегії в секції How To Have Sex.
"Назавжди-Назавжди" переміг у номінації "Найкращий фільм" Міжнародного кінофестивалю у Стамбулі.
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