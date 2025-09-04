Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Кіно "Вони нас вбивати хочуть тільки за те, що ми українці": вийшов фінальний трейлер фільму "Малевич"

"Вони нас вбивати хочуть тільки за те, що ми українці": вийшов фінальний трейлер фільму "Малевич"

Дар'я Тарасова
4 вересня, 2025 четвер
10:18
Кіно

Опублікували трейлер біографічного фільму "Малевич" режисерки Дарʼї Онищенко з Віталієм Ажновим у головній ролі. Стрічка вийде в прокат 11 вересня

Зміст

Про це Еспресо повідомили в Kinomania.

У трейлері та фільмі "Малевич" поєднуються життя автора "Чорного квадрата" з сучасними подіями. Вони ілюструють, що ця війна і наша історична боротьба з російським імперіалізмом мають єдиний корінь.

Фільм охоплює ключові події у житті Казимира Малевича, які дають уявлення про епоху, в якій він жив, і пристрасті, що вирували навколо творчості митця. Їх було чимало: заздрість конкурентів, велике кохання, біль за селян, що потерпали від Голодомору, і ненависть до порядків, що насаджували більшовики.

У фільмі є окрема сюжетна лінія, що проводить паралелі з сучасністю, коли російський імперіалізм вкотре намагається знищити українську ідентичність. Останні кадри стрічки зняті у деокупованому селі Мощун. Там, за режисерським задумом, оживають картини Малевича, присвячені одній з українських трагедій, за яку відповідальна радянська влада.

"Ідея фільму виникла ще до повномасштабного вторгнення, але зйомки відбувалися у 2022 році. За цей час наш першочерговий задум зазнав змін: ми не могли знімати, наприклад, у селах на Харківщині, а сучасність проникала у наше кіно через масовані обстріли енергетичної інфраструктури та кінематографістів, що йшли на фронт", — поділилась режисерка Дарʼя Онищенко.

Головну роль у фільмі зіграв Віталій Ажнов, відомий ролями глибоких персонажів у виставах "Калігула", "Марія Стюарт" і "Макбет" у театрі Франка. Також серед акторського складу - Ірма Вітовська-Ванца ("Мої думки тихі"), Христина Федорак ("Перевізниця"), Марина Кошкіна ("Каховський об’єкт"), Дарія Творонович ("Валерія виходить заміж") і Олександр Рудинський ("Камінь, папір, ножиці", що отримав BAFTA). Одного з персонажів втілив Олекій Горбунов ("Дике поле").

У фільмі також зіграв Костянтин Темляк, якого у серпні звинуватили в домашньому насильстві.

Українська кіноакадемія засудила насильницькі дії актора та військовослужбовця Темляка та запропонувала спільно виробити механізми реагування на подібні випадки. Зокрема йдеться про те, щоб регламентувати, чи мають у подібних випадках вирізати сцени за участі актора.

Музику до фільму створив Милош Єліч з "Океану Ельзи", а саундтреком стала улюблена пісня Казимира Малевича, яка згадується у його спогадах — "Гуде вітер вельми в полі" у виконанні SHUMEI.

Фестивальна прем’єра фільму відбулася з аншлагом на кінофестивалі "Молодість" у 2024 році. Покази стрічки також проходили за кордоном — в Італії, Німеччині, Бразилії.

У всеукраїнський прокат біографічна драма "Малевич" виходить з 11 вересня.


 

Теги:
Новини
Культура
Україна
українське кіно
Читайте також:
Автор Микола Княжицький
3 вересня, 2025 середа
У китайсько-російському меморандумі щодо будівництва "Сили Сибіру-2" є й позитиви
Маріуполь
Автор Ярослава Наумова
1 вересня, 2025 понедiлок
Маріуполь, як і решту окупованих територій, вперше повністю інтегрували в російський освітній процес, — Андрющенко
Михайло-Віктор Лемберг
Автор Андрій Нестеренко
2 вересня, 2025 вiвторок
Син підозрюваного у вбивстві Парубія - герой Бахмута, який вважається зниклим безвісти - мати
Київ
+20.9°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.11
    Купівля 41.11
    Продаж 41.6
  • EUR
    Купівля 47.9
    Продаж 48.59
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, четвер
4 вересня
11:35
Ексклюзив
ЗАЕС
Це чергова пастка, - експерт з енергетики Омельченко про заяву Путіна щодо нібито готовності до співпраці із США та Україною на ЗАЕС
11:31
Оновлено
Росія атакувала Україну безпілотниками: на Харківщині та у Запоріжжі є постраждалі, в Одесі гасили пожежу
11:25
Аналітика
Президент Франції Емманюель Макрон, прем’єр Великої Британії Кір Стармер, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем'єр Польщі Дональд Туск
Політичний сигнал Кремлю і Трампу: навіщо зібралась коаліція охочих у Парижі. Пояснюємо
11:20
Ексклюзив
Карта бойових дій за 22-30 серпня
На Донеччині ворог передислоковується та накопичується, - військовий експерт Жмайло
11:12
У серпні Міноборони допустило до експлуатації 80 нових зразків озброєння та військової техніки
10:59
Україна запропонувала Новій Зеландії спільно виробляти морські дрони
10:48
Пресреліз
Наглядова Рада "Галичфарм": припинення співпраці з "Артеріум" суперечить інтересам компанії
10:43
Енергетика, споживання електроенергії
Споживання електроенергії зростає через хмарність: ситуація в енергосистемі 4 вересня
10:31
Ексклюзив
Тарас Загородній
Обіймашки на ШОСі Путіну нічого не дали, - політтехнолог Загородній
10:05
OPINION
Бенефіс Сі. Чому не існує жодного нового воєнно-політичного союзу Китай-Росія
10:01
Огляд
світ, міжнародний огляд
Зустрічі у Москві не буде, а Європа думає, як змусити Трампа ввести більші санкції проти РФ. Акценти світових ЗМІ 4 вересня
10:00
Ексклюзив
Україна школа
Це порушує права на освіту та безпеку, - освітня омбудсменка Лещик про скандал, коли учнів у шортах не пускали до школи
09:57
Дональд Трамп
Трамп: Путін та Зеленський ще не готові до мирного врегулювання, але щось має статися
09:44
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 4 вересня: скільки коштують долар та євро у банках
09:43
Ексклюзив
ЗСУ
Середній вік бійця бригади "Рубіж" не перевищує 30 років, - офіцер Черняк
09:19
ППО
Сили ППО за ніч знешкодили 84 з 112 ворожих дронів
09:13
Фейк
Роспропаганда ширить дезінформацію про нібито "чорну трансплантологію" в Україні: в ЦПД пояснили, навіщо це Кремлю
09:00
Новини компаній
Вистава, щирі емоції та подарунки: українська авіакомпанія підтримала дітей загиблих захисників і захисниць
08:54
Володимир Зеленський
Зеленський: територіальні поступки Путіну приведуть війну в Європу
08:49
російський диктатор Володимир Путін
У ISW проаналізували, навіщо Путін запрошує Зеленського до Москви
08:16
Оновлено
ЗСУ
Минулої доби на фронті зафіксували 180 боїв: на Покровському напрямку Сили оборони зупинили 55 штурмів
08:00
OPINION
Убивство Парубія: люди хочуть, щоб логіка підлаштовувалася під їхні бажання
07:48
Значна частина транспорту не здатна їхати своїм ходом: партизани зафіксували переміщення техніки окупаційних підрозділів у Луганську
07:47
Ламін Ямаль і Ніко Вільямс, збірна Іспанії, Євро-2024
ЧС-2026: результати та розклад матчів 4 вересня
07:34
Канада
Канада на 12% знизила цінову стелю на російську нафту
07:28
Огляд
Василь Стус
"Долі не обирають…": 40 років з дня загибелі у радянському карцері видатного Василя Стуса
07:23
Огляд
Загадкова реліквія, яка береже від вогню: історія ікони Божої Матері "Неопалима Купина"
07:19
втрати окупантів
Армія РФ за добу війни в Україні втратила 840 військових, 43 артсистеми та 4 бронемашини
07:13
Ексклюзив
Михайло Жирохов
Полякам і балтійцям страшніше, ніж українцям: військовий експерт розповів про загрози військових навчань росіян у Білорусі
07:04
айсберг
Найбільший у світі айсберг розколовся: що про це кажуть науковці
06:10
риболовля, риба
Київські рибоохоронці викрили браконьєра, який наловив риби на майже 1,2 млн грн
05:19
Оновлено
Португалія
У Лісабоні фунікулер зійшов з рейок та врізався у будівлю: щонайменше 15 людей загинуло
00:59
Північний потік 2
Італійський суд переніс слухання з екстрадиції українця, якого підозрюють у підриві "Північних потоків"
2025, середа
3 вересня
22:57
Чехія Україна
Чехія до 2030 року щорічно надаватиме Україні понад €40 млн на відновлення
22:32
Володимир Зеленський
"Все можливо": Зеленський допускає "корейський сценарій" для України
21:49
Володимир Путін, Сі Цзіньпін та Кім Чен Ин (зліва - направо)
"Людські органи можна постійно пересаджувати, й тоді довше живеш": Bloomberg оприлюднив деталі діалогу Сі, Путіна та Кіма, що випадково потрапив у етер
21:03
Ексклюзив
Володимир Путін оголошує про створення "буферної зони" вздовж кордону РФ (22 травня 2025 року)
Якби не розпад СРСР, він так і залишився б нікому не відомим полковником КДБ: нардеп Осадчук проаналізував заяви Путіна
20:55
Оновлено
"Європейці готові надати гарантії Україні в день, коли буде підписано мир": Зеленський прибув до Франції та зустрівся з Макроном
20:42
Оновлено
Дональд Трамп
Єлисейський палац підтвердив, що Трамп долучиться до засідання Коаліції охочих
20:25
Ексклюзив
Верховна Рада
Якщо міністр сплатить 17 тис. штрафу, наступного разу думатиме, чи ігнорувати виклик в парламент, – нардеп Мокан
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV