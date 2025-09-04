"Вони нас вбивати хочуть тільки за те, що ми українці": вийшов фінальний трейлер фільму "Малевич"

Про це Еспресо повідомили в Kinomania.

У трейлері та фільмі "Малевич" поєднуються життя автора "Чорного квадрата" з сучасними подіями. Вони ілюструють, що ця війна і наша історична боротьба з російським імперіалізмом мають єдиний корінь.

Фільм охоплює ключові події у житті Казимира Малевича, які дають уявлення про епоху, в якій він жив, і пристрасті, що вирували навколо творчості митця. Їх було чимало: заздрість конкурентів, велике кохання, біль за селян, що потерпали від Голодомору, і ненависть до порядків, що насаджували більшовики.

У фільмі є окрема сюжетна лінія, що проводить паралелі з сучасністю, коли російський імперіалізм вкотре намагається знищити українську ідентичність. Останні кадри стрічки зняті у деокупованому селі Мощун. Там, за режисерським задумом, оживають картини Малевича, присвячені одній з українських трагедій, за яку відповідальна радянська влада.

"Ідея фільму виникла ще до повномасштабного вторгнення, але зйомки відбувалися у 2022 році. За цей час наш першочерговий задум зазнав змін: ми не могли знімати, наприклад, у селах на Харківщині, а сучасність проникала у наше кіно через масовані обстріли енергетичної інфраструктури та кінематографістів, що йшли на фронт", — поділилась режисерка Дарʼя Онищенко.

Головну роль у фільмі зіграв Віталій Ажнов, відомий ролями глибоких персонажів у виставах "Калігула", "Марія Стюарт" і "Макбет" у театрі Франка. Також серед акторського складу - Ірма Вітовська-Ванца ("Мої думки тихі"), Христина Федорак ("Перевізниця"), Марина Кошкіна ("Каховський об’єкт"), Дарія Творонович ("Валерія виходить заміж") і Олександр Рудинський ("Камінь, папір, ножиці", що отримав BAFTA). Одного з персонажів втілив Олекій Горбунов ("Дике поле").

У фільмі також зіграв Костянтин Темляк, якого у серпні звинуватили в домашньому насильстві.

Українська кіноакадемія засудила насильницькі дії актора та військовослужбовця Темляка та запропонувала спільно виробити механізми реагування на подібні випадки. Зокрема йдеться про те, щоб регламентувати, чи мають у подібних випадках вирізати сцени за участі актора.

Музику до фільму створив Милош Єліч з "Океану Ельзи", а саундтреком стала улюблена пісня Казимира Малевича, яка згадується у його спогадах — "Гуде вітер вельми в полі" у виконанні SHUMEI.

Фестивальна прем’єра фільму відбулася з аншлагом на кінофестивалі "Молодість" у 2024 році. Покази стрічки також проходили за кордоном — в Італії, Німеччині, Бразилії.

У всеукраїнський прокат біографічна драма "Малевич" виходить з 11 вересня.



