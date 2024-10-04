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Журі міжнародного конкурсу кінофестивалю "Молодість" очолить політичний біженець з Ірану Мохаммад Расулоф

Дар'я Тарасова
4 жовтня, 2024 п'ятниця
12:18
Кіно На фото: Мохаммад Расулоф

Іранський режисер Мохаммад Расулоф, який втік з Ірану після того, як його засудили через його фільми, приїде в Київ, де очолить журі міжнародного конкурсу кінофестивалю "Молодість"

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Про це пише "Суспільне Культура".

З 26 жовтня по 3 листопада в Києві відбудеться міжнародний кінофестиваль "Молодість", що є єдиним в Україні з акредитацією міжнародної асоціації кінопродюсерів FIAPF. Головою журі міжнародного конкурсу стане незалежний іранський кінорежисер, сценарист і продюсер Мохаммад Расулоф. 

Він приїде до Києва особисто. Режисер підтримує Україну і багато років бореться з тоталітарним режимом у себе на батьківщині. 52-річний Расулоф, один із провідних іранських режисерів, отримав низку міжнародних нагород на фестивалях, хоча його фільми були заборонені в Ірані. 

14 травня стало відомо, що Мохаммад Расулоф зміг втекти з Ірану, щоб уникнути тюремного увʼязнення. За тиждень до того суд в Ірані засудив його до восьми років тюрми та побиття батогами за художні та документальні фільми, які визнав "прикладами змови з наміром вчинити злочин проти безпеки країни". Тиск на режисера здійснювався зокрема і через останній фільм "Насіння священного інжиру". Цю стрічку покажуть на "Молодості" у секції "Фестиваль фестивалів".

У центрі сюжету — Іман, слідчий суддя Революційного суду в Тегерані, який бореться з недовірою та параноєю, коли посилюються загальнонаціональні політичні протести. Раптом у нього зникає пістолет, і він підозрює у цьому свою родину — дружину Наджмех і доньок, Резван і Сани.

У травні цього року режисер отримав на Каннському кінофестивалі за стрічку спеціальний приз журі, нагороду від екуменічного журі та приз FIPRESCI.

Також до складу журі міжнародного конкурсу "Молодості" увійшли:

  • Альберт Відершпіль, директор FILMFEST HAMBURG у 2003—2023 роках, кінознавець та кіноменеджер;
  • Марія Кавтарадзе, литовська кінорежисерка, володарка призу за режисуру кінофестивалю Sundance за фільм "Повільно";
  • Анастасія Карпенко, українська акторка, виконавиця головної ролі в фільмі "Як там Катя?" та у серіалі "Перевізниця";
  • Максим Асадчий, український кінопродюсер ("Довбуш", "Фостер і Макс", "Брати. Остання сповідь").

До складу міжнародного конкурсу традиційно обирають дебютні фільми з усього світу.

Національний конкурс кінофестивалю відбудеться у Гамбурзі. У ньому змагатимуться 6 фільмів українських режисерів.

Кінофестиваль "Молодість" був заснований у 1970 році. Це одна з найбільших кіноподій у Східній Європі. Відкриття та церемонія нагородження переможців 53-го кінофестивалю "Молодість" пройдуть у Будинку кіно в Києві.

Гран-прі за найкращий фільм Міжнародної конкурсної програми - $5 тис. та статуетка "Скіфський олень". Приз за найкращий фільм у кожній категорії Міжнародної конкурсної програми становитиме $2 тис., а переможці також отримають статуетки "Скіфський олень".

  • На початку травня Расулофа засудили до восьми років ув'язнення, побиття батогами, штрафу та конфіскації майна.
  • Оскільки стрічка "Насіння священного інжиру" була оголошена частиною офіційного конкурсу в Каннах, на режисера та кінофестиваль чинився тиск з боку іранської влади, яка вимагала зняти фільм з показів.
  • Згодом стало відомо, що кінорежисер Мохаммад Расулоф зміг втекти з Ірану, щоб уникнути тюремного увʼязнення.
Теги:
Культура
кінофестиваль
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