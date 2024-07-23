Зірка "Хлопаків" Карл Урбан розповів, коли вийде останній сезон серіалу

Про це пише Hypebeast.

Новозеландська зірка Карл Урбан, виконавець однієї з головних ролей у серіалі Amazon Prime Video "Хлопаки" підтвердив, що пʼятий сезон вийде у 2026 році. Це буде останній сезон проєкту про супергероїв.

У своєму дописі в instagram Урбан висловив радість від співпраці з колегою Джеффрі Діном Морганом.

"Робота з видатним Джеффрі Діном Морганом була найкращою частиною мого дня щодня. Ось і все, "Хлопаки". До зустрічі через… 2 роки (хотілося б, щоб це було раніше) у фінальному сезоні на Amazon Prime Video", - зазначив Урбан.

"Хлопаки" - американський вебсеріал про супергероїв, оснований на однойменному коміксі Гарта Енніса та Даріка Робертсона. Він розповідає про однойменний загін, який бореться з надпотужними особами, що зловживають своїми суперздібностями.

Урбан також показав фотографії зі зйомок останнього сезону. У четвертому сезоні Урбан зіграв головну роль разом із Джеком Квейдом, Ентоні Старром, Ерін Моріарті, Лаз Алонсо, Чейсом Кроуфордом, Томером Капоне, Карен Фукухарою, Колбі Мініфі, Клаудією Думіт і Камероном Кроветті. У цьому сезоні Джеффрі Дін Морган, Сюзан Гейворд, Велорі Каррі, Джессі Т. Ашер зʼявляться в ролях другого плану.

Шоу було створено у 2019 році та мало величезний успіх на Prime Video. Оскільки шоу відрізняється від оригінального коміксу 2006 року Гарта Енніса та Даріка Робертсона, серіал є непередбачуваним для шанувальників.



