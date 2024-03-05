"Злочин без покарання": путініст Кустуриця зніме в Росії фільм за творами Достоєвського

Про це пише російське пропагандистське видання ТАСС.

Сербський режисер Емір Кустуриця оголосив про плани зняти фільм "Злочин без покарання", який поєднає сюжети романів Федора Достоєвського "Ідіот" та "Злочин та кара".

"Наступний фільм, який я буду тут знімати — у Санкт-Петербурзі та в Сибіру - "Злочин без покарання". Це така комбінація "Ідіота" та "Злочину та кари", - сказав він.

Восени 2023 року Кустуриця повідомив, що першим фільмом, який він зніме російською мовою, стане сучасна адаптація роману Федора Достоєвського "Злочин і кара". Після нього режисер розпочне екранізацію роману Євгена Водолазкіна "Лавр".

За словами режисера, третім фільмом російською стане екранізація творів Миколи Гоголя. При цьому Кустуриця поки що не вирішив, що конкретно екранізуватиме.

Емір Кустуриця - сербський кінорежисер боснійського походження, відзначений нагородами найбільших кінофестивалів Європи. Він нагороджений двома "Золотими пальмовими гілками" Каннського кінофестивалю.

На початку війни Росії на Сході України Кустуриця підтримав росіян, заявляючи про захист Путіним російськомовного населення в українських регіонах. Анексію Криму Росією режисер назвав "органічним процесом", він відвідував окупований Крим зі своїм гуртом The No Smoking Orchestra. За це Кустуріца у 2017 році потрапив до бази "Миротворець".

Восени 2016 року президент Росії нагородив сербського режисера орденом Дружби "за значний внесок збереження та популяризацію російської мови та культури". А у лютому 2022-го він став головним режисером Центрального театру російської армії.