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Головна Культура Кінопремія "Золотий глобус 2023": оголошено номінантів

Кінопремія "Золотий глобус 2023": оголошено номінантів

12 грудня, 2022 понедiлок
23:51
Культура Золотий глобус

Голлівудська асоціація іноземної преси обрала цьогорічних претендентів на звання кращих у сфері кіно й телебачення

Про це повідомили на сайті премії.

Голлівудська асоціація іноземної преси оголосила цьогорічних номінантів кінопремії "Золотий Глобус", церемонія нагородження якою пройде 10 січня 2023 року в Беверлі-Гіллз і стане вже 80-ю. 

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Так, у головних номінаціях кіно були визначені такі претенденти:

Найкращий фільм-драма:

"Аватар: Шлях води";

"Елвіс";

"Фабельмани";

"Тар";

"Топ Ґан: Меверік";

Найкращий фільм-комедія:

"Вавилон";

"Банши Інішерина";

"Все скрізь і відразу";

"Ножі наголо: Скляна цибулина";

"Трикутник смутку".

Інших претендентів "Золотого Глобусу 2023" можна переглянути на сайті кінопремії.

  • Нагадаємо, драма "Кондайк" Марини Ер Горбач потрапила до повного списку претендентів на премію "Оскар" в номінації "Найкращий міжнародний повнометражний фільм".

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