Кінопремія "Золотий глобус 2023": оголошено номінантів
Голлівудська асоціація іноземної преси обрала цьогорічних претендентів на звання кращих у сфері кіно й телебачення
Про це повідомили на сайті премії.
Голлівудська асоціація іноземної преси оголосила цьогорічних номінантів кінопремії "Золотий Глобус", церемонія нагородження якою пройде 10 січня 2023 року в Беверлі-Гіллз і стане вже 80-ю.
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Так, у головних номінаціях кіно були визначені такі претенденти:
Найкращий фільм-драма:
"Аватар: Шлях води";
"Елвіс";
"Фабельмани";
"Тар";
"Топ Ґан: Меверік";
Найкращий фільм-комедія:
"Вавилон";
"Банши Інішерина";
"Все скрізь і відразу";
"Ножі наголо: Скляна цибулина";
"Трикутник смутку".
Інших претендентів "Золотого Глобусу 2023" можна переглянути на сайті кінопремії.
- Нагадаємо, драма "Кондайк" Марини Ер Горбач потрапила до повного списку претендентів на премію "Оскар" в номінації "Найкращий міжнародний повнометражний фільм".
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