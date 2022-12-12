Кінопремія "Золотий глобус 2023": оголошено номінантів

Про це повідомили на сайті премії.

Голлівудська асоціація іноземної преси оголосила цьогорічних номінантів кінопремії "Золотий Глобус", церемонія нагородження якою пройде 10 січня 2023 року в Беверлі-Гіллз і стане вже 80-ю.

Читайте також: Фільм "Маріуполіс 2" став найкращою документальною стрічкою року за версією Європейської кіноакадемії

Так, у головних номінаціях кіно були визначені такі претенденти:

Найкращий фільм-драма:

"Аватар: Шлях води";

"Елвіс";

"Фабельмани";

"Тар";

"Топ Ґан: Меверік";

Найкращий фільм-комедія:

"Вавилон";

"Банши Інішерина";

"Все скрізь і відразу";

"Ножі наголо: Скляна цибулина";

"Трикутник смутку".

Інших претендентів "Золотого Глобусу 2023" можна переглянути на сайті кінопремії.

Нагадаємо, драма "Кондайк" Марини Ер Горбач потрапила до повного списку претендентів на премію "Оскар" в номінації "Найкращий міжнародний повнометражний фільм".

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb